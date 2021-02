Wer jetzt durch die Fenster des Heimathauses in Herbern schaut, sieht überall weiße Wäsche aufgehängt, ausgelegt oder ausgestellt. Dazwischen sitzt eine Frau an der Nähmaschine. Es geht um eine wichtige Heimarbeit im Winter: Nähen für die Aussteuer.

Bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts war es üblich, dass junge Mädchen eine Aussteuer oder Mitgift mit in die Ehe brachten. Die Anfertigung und Ausbesserung der Kleidung und Haustextilien wurden von den jungen Mädchen oder Frauen in der Regel zunächst mit der Hand und seit etwa 1850 mit der Nähmaschine in Heimarbeit meist im Winter ausgeführt. In wohlhabenden Haushalten verrichteten Weißnäherinnen diese Arbeiten.

In Herbern gab es bis in die 60er Jahre hinein viele Schneiderinnen und Näherinnen bzw. Weißnäherinnen. Der Unterschied zwischen beiden Berufen lag darin, was genäht wurde. Wurde vorwiegend Wäsche angefertigt, wozu die Bettwäsche, Tischwäsche und auch die Leibwäsche zählt – also Wäsche aus meist weißen Waschstoffen – sprach man von der Näherin oder Weißnäherin. Das war ursprünglich kein Ausbildungsberuf, sondern eine Tätigkeit, die man von klein auf erlernte z.B. in Nähschulen, wie sie auch schon 1909 in Herbern von den Schwestern v. d. Barmherzigkeit eingeführt wurde. In der Chronik des Krankenhauses von Egon Zimmermann heißt es dazu: „Gleichzeitig mit dem Bau des Krankenhauses wurden in der alten Schule zwei größere Räume hergerichtet für die Handarbeitsschule und für die Kinderbewahrschule. Diese beiden Räume wurden auch im Herbst 1909 ihrer Bestimmung übergeben, so dass also seit dieser Zeit das Arbeitsgebiet der Schwestern sich erweitert hat.“

Den Ordensschwestern war es nämlich ein besonderes Anliegen, Mädchen eine Ausbildung zu vermitteln. Denn später war das für unverheiratete oder verwitwete Frau oft die einzige Möglichkeit Geld im Dorf zu verdienen. Vielleicht erinnert man sich in Herbern noch an die Geschwister Brockweber, die in der Bergstraße wohnten. Während Bernhardine Brockweber den gemeinsamen Haushalt führte, verdiente Christine Brockweber als Weißnäherin bei den Bauern das Geld für beide Schwestern.

Die Weißnäherin arbeitete quasi als selbstständige Handwerkerin für private Kundinnen. Für die Dauer ihrer Arbeit zog die Näherin in das Haus des Auftraggebers, wo sie gegen Kost und Logis, sowie geringen Lohn, Kleidung ausbesserte, Wäsche bestickte, neue Wäsche und Kleidung nähte und sogar die Aussteuer für die Töchter der Kundinnen erstellte.