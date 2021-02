Geschwister lassen Iglu wachsen

Die weiße Kuppel hebt sich vom blauen Himmel ab. Eine weiße Trittleiter fügt sich nahtlos in die glitzernde „Eishaut“ und führt nach oben auf eine kleine Aussichtsplattform. Justus Stenkamp nimmt mit dem Zollstock Maß. „Zwei Meter“, verkündet er das Höhenmaß, „da geht noch etwas“, ergänzt seine Schwester Esther. Das Geschwisterpaar hat sich sein ganz persönliches Schneeprojekt auf die Fahnen geschrieben und ist dabei dieses umzusetzen. Im heimischen Garten lassen die Beiden einen Schneeiglu entstehen.

„Aktuell haben wir Vorlesungsfrei und damit Zeit“, erzählen die Geschwister, die beide studieren. Als dann am Sonntag das Schneechaos über die Gemeinde hereinbrach, hatten sie gleich eine Idee und legten umgehend damit los. „Wer weiß, wann wir jemals wieder so viel Schnee hier haben“, sagt Justus lachend.

Während niemand wusste, wohin mit den Schneemaßen, haben Esther und Justus die weiße Pracht zu Ziegeln geformt. Und das war gar nicht so einfach. „Der Schnee ist sehr pulverig und pappt nicht wirklich“, erzählt Esther. Wohl dem, der dann kreativ wird. Das Duo war da um einen Plan keineswegs verlegen. Mit Hilfe von einem Eimer pressten sie den Schnee und formten Ziegel. Und das durchaus auch in einer Nachtschicht. „Da sind die Ziegel besonders gut gelungen durch die kalten Temperaturen“, verrät Justus. Überdies bot das Geschwisterpaar mit seiner nächtlichen Aktion noch Unterhaltung für die Nachbarn. Denn sie hatten einen Strahler aufgebaut. In diesem Licht arbeiteten sie. Schichteten Ziegel für Ziegel auf. Jeden Tag verbringen sie nun im Schnee. Der positive Nebeneffekt: Frische Luft gibt es gratis und die Rasenfläche wird peu á peu von den Schneemassen befreit. „Jetzt müssen wir schon weiter laufen, um den Schnee abzutragen“, weist Justus um das große erheblich flachere Areal rund um den Iglu, der übrigens nicht von innen begehbar ist. Eine zugegebenermaßen mühevolle Arbeit. „Aber eine, die richtig Spaß macht“, sind sich Esther und Justus einig. Ihr Werk kann sich sehen lassen. Und falls die Schneemassen im Garten nicht ausreichen sollten, „kein Problem“. „Die Nachbarn haben uns ihre Schneeberge, die sich überall auftürmen, auch schon angeboten“, erzählt Esther lachend. Was sie hier schaffen ist natürlich nicht für die Ewigkeit. Denn ab nächste Woche wird das große Tauen einsetzen, so zumindest Stand jetzt bei den Wetterprognosen. Das Geschwisterpaar wird jedoch definitiv noch sehr viel länger Spaß an der weißen Pracht haben. „Wenn da nirgendwo mehr Schnee in Ascheberg liegt, dann gibt es bei uns im Garten auf jeden Fall noch einen Punkt mit Schneegarantie bis März“, schätzt Justus und zeigt auf den Iglu, dessen Aussichtsplattform sich schon jetzt kontrastreich gegen den blauen Himmel abhebt und dessen Endmaß noch nicht erreicht ist. Ein ungewöhnliches Schneeprojekt, „aber eines von dem wir dann noch unseren Enkeln erzählen können“, freuen sich Esther und Justus Stenkamp.