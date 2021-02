Karneval und Lockdown, zwei Komponenten die so gar nicht zusammenpassen, aber dieses Jahr die bittere Wahrheit sind. Der Karneval ist abgesagt, aber die Weiber in Forsthövel sind trotzdem außer Rand und Band. Zoom heißt hier die Alternative.

Fünfundzwanzig Frauen und Kinder nahmen am Donnerstag an der Weiberfastnacht-Zoom-Konferenz teil. Mit Pappnase und Luftschlangen, guter Laune und jeder Menge Karnevalsliedern wurde gefeiert, was das Glasfaserkabel so alles hergab.

„Eigentlich findet alle zwei Jahre immer der Frauenkarneval der Forsthöveler Frauen bei Angelika Selhorst statt, aufgrund der besonderen Situation ist dieses natürlich nicht möglich. Wir hatten dann die Idee der digitalen Veranstaltung“, sagte Christina Lenfers , die gemeinsam mit Regina Selhorst die Organisation übernommen hatte. Im Vorfeld wurde für jeden Teilnehmer eine kleine Überraschungstüte mit Luftschlangen, einem kleinen Partylikör, einer roten Nase und echtem münsterländischen Popcorn vor die Tür gestellt. Pünktlich um 19 Uhr eröffneten die Damen dann die kleine Prunksitzung im heimischen Wohnzimmer. Nach der Vorstellungsrunde wurde es langsam aber stetig immer lustiger. „Wir haben Karnevalslieder abgespielt, alte Fotos wurden der Runde gezeigt und natürlich durften kleine Auftritte nicht fehlen“, so Lenfers.

Angelika Selhorst, Lisa Naendrup und Mathilde Forsthövel hatten kleine Sketche vorbereitet, die natürlich großen Anklang bei den Damen fanden. Auch das Klopapier-Spiel kam gut an. Dabei mussten die Teilnehmer vor der Kamera in drei Minuten eine Rolle Klopapier abwickeln und damit ein kreatives Projekt erstellen – heraus kamen Schneemänner und umwickelte Menschen. „Es war lustig und ein schöner Abend“, resümierten die Organisatoren. Besondere Situationen erfordern besondere Alternativen, diese war auf jeden Fall eine davon.