Aufgrund der Witterung mussten die Gehölzarbeiten an der Forsthövel-Merschstraße in Herbern verschoben werden. Diese finden nun am Montag, und Dienstag (15./16. Februar) statt, so dass an diesen Tagen die Forsthövel-Merschstraße zwischen Haus Nr. 62 (Energiehandel Schmidt) und 129 (Haus Ittlingen) voll gesperrt wird. Die Gehölzarbeiten sind für den neuen Radweg zum Bahnhof Mersch notwendig. Während der Vollsperrung können die Anlieger der Hausnummern 62 bis 122 ausschließlich aus Richtung Herbern angefahren werden. Haus Ittlingen kann in der Zeit nur von Drensteinfurt aus angefahren werden. Die betroffenen Anlieger erhalten diese Information auch per Post. Eine Umleitung über die B 54, die B 58 und die K2 wird ausgeschildert.

Am 17. Februar (Mittwoch) führt eine Fachfirma im Auftrag der Gemeinde Ascheberg Gehölzarbeiten an der Lüdinghauser Straße durch, die ursprünglich in dieser Woche geplant waren. Betroffen ist der Bereich zwischen der Sandstraße und der Eschenbachstraße. Infolge der Arbeiten kann es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Gehölzarbeiten sind mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld abgestimmt und im Vorgriff auf die in Kürze beginnenden Straßenbauarbeiten an der Lüdinghauser Straße erforderlich, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.