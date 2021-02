Gemeinsam für die Bürger da

Der Winter ist eingezogen, Tief Tristan hat Unmengen an Schnee und Minustemperaturen im Gepäck gehabt. Trotz des schönen Anblicks im Winter-Wunderland ist es gerade für die Rettungskräfte in der Gemeinde Ascheberg in diesen Tagen eine besondere Herausforderung zum Einsatz zu fahren. Schnee und Eis auf den Straßen sorgen für katastrophale Arbeitsbedingungen. Die Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes hatten sich in der vergangenen Woche einige Male mit den Rettungswagen festgefahren – die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr retteten die Kollegen jedes Mal schnell und unkompliziert.

„Das DRK und die Feuerwehr haben getrennte Standorte, aber dennoch ist es eine enge Zusammenarbeit beider Rettungsdienste“, lobte der DRK-Kreisvorstand Christoph Schlütermann bei einem kleinen Videodreh am Samstagvormittag an der neuen und hochmodernen Rettungswache in Ascheberg an der Herberner Straße. Neben den Rettungssanitätern waren auch die Kameraden der Löschzüge aus Herbern und Davensberg in Vertretung für alle drei Ortsteile mit von der Partie.

Neues Fahrzeug in Betrieb genommen

Thomas Schütte nahm hierfür verschiedene Motive und kleine Filmsequenzen mit der Drohne auf. Herausgekommen ist ein achtzig Sekunden langes Video für die rund 180 Rettungskräfte in Ascheberg, Herbern und Davensberg. „Wir haben diese spontane Idee am Mittwoch an den Leiter des Rettungsdienstes, Michel Hofmann weitergegeben. Dieser war begeistert und koordinierte im Vorfeld den Ablauf an der Rettungswache. Schließlich befinden wir uns im Lockdown und die Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden“, sagte der Drohnenpilot.Auch die Gemeinde Ascheberg nahm die Idee positiv auf. Der Bürgermeister ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbei zu kommen. „Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften bedanken, die für die Sicherheit der Bürger in der Gemeinde sorgen“, sagte Bürgermeister Thomas Stohldreier.

Die Rettungswache hat vor rund zwei Wochen ihr neues Fahrzeug in Betrieb genommen. Offiziell zählt der RTW noch nicht zur Flotte, die Einweihung durch den Landrat wird noch folgen.

Rettungskräfte leisten Enormes

„Das Fahrzeug kostet eine viertel Million Euro und ist auf dem modernsten technischen Stand. Man kann sagen es ist eine rollende Intensivstation“, sagte Christoph Schlütermann.

Was die Rettungskräfte gerade in diesen Tagen und in Zeiten des Lockdowns leisten ist enorm, da sind sich die Verantwortlichen einig. Ein Versprechen gab es noch von oberster Stelle. „Wenn Corona vorbei ist werden wir die neue Rettungswache ordnungsgemäß einweihen“, so der Kreisvorstand. Genau dieses Vorhaben gibt auch Stohldreier für die neue Feuerwehrwache ab. Beide Standorte gingen in Corona-Zeiten an den Start. Dieses machte eine größere Veranstaltung zur Einweihung unmöglich.