Die derzeitigen Minusgrade sorgen dafür, dass auch die Gräfte von Westerwinkel begehbar ist. Am Wochenende nutzten viele Menschen die Gelegenheit, um Schlittschuh zu laufen, Schlitten zu fahren oder wie Familie Schürkmann aus Herbern Hockey auf dem Eis zu spielen.

Andreas Schürkmann zeigte seinen Kindern Malte, Fabian und auch der kleinen Merle, wie man die Sportart richtig spielt. Während früher die Gräfte fast jedes Jahr zugefroren war, ist es im Rahmen des Klimawandels schon fast eine Rarität. Vor zehn Jahren kamen die Herberner damals in den Genuss. Aufgrund der derzeitigen Corona-Regeln darf man nicht in großen Mannschaften spielen. „Das Ordnungsamt war auch vor Ort und hat geschaut, ob sich die Leute an die Verordnungen halten“, sagte der Familienvater. Bei den Schürkmanns lief alles nach Plan, Kinder und auch die Erwachsenen wie Mama Steffi und Dirk Budde sorgten am Samstag für einen unvergesslichen Tag auf dem Eis.

Polizei und Ordnungsamt schreiten ein Party und Picknick auf dem Eis – wegen zu vieler Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung wurde die Eisfläche am Schloss Westerwinkel gestern Nachmittag von Polizei und Ordnungsamt geräumt. „Besorgte Bürger hatten die Polizei und einen Rettungswagen gerufen“, informierte Bürgermeister Thomas Stohldreier auf WN-Anfrage. Weil auf der Fläche Gruppen mit Bierkisten anzutreffen gewesen seien, hätten die Ordnungshüter einschreiten müssen: „Das passt leider nicht in die heutige Pandemiezeit“, stellt Stohldreier bei allem Verständnis für die Menschen, die das schöne Winterwetter genießen wollen, fest. ...

Der Flockdown im Lockdown bringt die Menschen nach draußen, jeder will derzeit die schöne Winterlandschaft genießen. „Alles funkelt und glitzert. Man kann es gar nicht richtig auf den Fotos festhalten. Es ist einfach ein Traum“, sagte Marina Börste. Auch Anja Närdemann wollte am Samstag gar nicht nach Hause gehen. „Man findet gar keine Worte weil es gerade so schön ist und man gar nicht satt sehen kann. So was bekommt nur die Natur hin.“ Die Temperaturen sollen in dieser Woche schon wieder ansteigen, dann ist der Wintertraum schon wieder vorbei.