Nachdem die beiden Online-Zauber-Workshops der OJA auf sehr große Resonanz unter den Kindern der Gemeinde Ascheberg stießen, möchte die OJA ihr Online-Angebot für Kids ab sechs Jahren auch in den musikalisch-kreativen Bereich hinein ausweiten.

„Bei unserer Recherche nach neuen Ideen stießen wir auf Lars Rohlfs , der seine eigene Trommelschule „Come and Drum“ in Dülmen führt“, berichtet OJA- Mitarbeiterin Uta Kerckhoff . „Er ist Percussionist. Das sind Trommler, die Spaß haben an vielen verschiedenen Trommeln und Rhythmusinstrumenten aus aller Welt.“

„Und ‚Body Percussion‘ bedeutet Trommeln ohne Trommeln“ erklärt Wencke Lemcken, ebenfalls Mitarbeiterin der OJA. „Stampfen, Klatschen, Schnipsen, Singen: Mit Händen, Füßen, unserem Körper und unserer Stimme können wir coole Sounds, Rhythmen und Musik machen - ganz ohne Trommeln oder andere Instrumente. Und das bringt Lars Rohlfs den teilnehmenden Kids bei“.

Die OJA hat Lars Rohlfs für zwei „Body Percussion“- Termine am Donnerstag (18. Februar) und 25. Februar (Donnerstag) jeweils von 17 bis 17.45 Uhr gewonnen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die OJA bittet um eine Anmeldung per Mail an Jz-Ascheberg@Jugendhilfe-Werne.de. Es sollte angegeben werden, ob die teilnehmenden Kinder an beiden Workshops oder lediglich an einem der beiden Workshop-Termine (mit Angabe des Wunschtermins) teilnehmen möchten. Jeder der Workshops hat eigene Zugangsdaten, die jeweils rechtzeitig per Antwortmail verschickt werden. OJA-Mitarbeiter Dirk Hermann fasst das neue OJA-Event schmunzelnd zusammen: „Liebe Kinder der Gemeinde Ascheberg, wenn Ihr Spaß an Bewegung und Musik habt - let´s groove together!“