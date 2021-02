Man nehme eine Portion Schnee, etwas Licht, noch mehr Kreativität und handwerkliches Geschick und fertig ist das ultimative Outdoor-Projekt. „Mach es noch mal“, tönt es munter aus den Boxen, als sich die Gartenpforte zum individuellen Eis-Reich der Familie Hegemann öffnet. Maxi , Benni , Mama Susanne und Papa Reinhard Hegemann fällt in Zeiten wie diesen immer etwas ein.

„Viel geht ja momentan nicht, also genießen wir das Familienleben“, verrät Maxi Hegemann. Als Ascheberg dann von den Schneemassen überrollt wurde, stand für die Hegemänner fest: „Da bauen wir uns doch mal etwas Schönes im Garten.“ Gesagt – getan. Maxi, seines Zeichens gelernter Tischler, griff zu Holz und Schablone und entwarf das geplante Objekt erst einmal auf dem „Trockenen“. Dann ging es los. Der Bau der Eisbar begann. Und das war angesichts des pulvrigen Schnees nicht immer ganz einfach. Aber davon ließen sich Maxi und Co. keineswegs unterkriegen. Wie war das noch gleich? „Selbst ist der Mann“, sagt Maxi grinsend und verrät, wie das Quartett zu Werke geschritten ist.

Um den Schnee fest zu bekommen, haben sie ihn mit Wasser besprüht. Und irgendwann war sie fertig, die ultimative Eisbar. Drei Meter lang, 80 Zentimeter tief sowie 1,50 Meter hoch misst das Werk und zieht sofort alle Blicke auf sich. Denn das handwerkliche Geschick und die Vorliebe für Schnee und Licht lassen sich nicht leugnen. Auch an das i-Tüpfelchen haben Maxi und Benni Hegemann gedacht. „LED-Lichter“, weist Benni auf den Schriftzug, der vorne an der Bar prangt und damit irgendwie einen Hauch von Kirmesfeeling in den Eis-Garten zaubert, dem auch noch eine Eisbühne hinzugefügt worden ist. „Irgendwo muss der Fernseher ja hin“, erklärt Papa Reinhard. Musik, Bild und Licht – „eigentlich auch die Zutaten für die Kirmes, die wir wirklich alle vermissen“, gibt Maxi zu.

Und natürlich steht er auch in Corona-Zeiten in regem Austausch mit seinem Freund aus Kindertagen, Patrick Rasch. „Ja, ist schon alles irgendwie komisch. Wir hoffen, dass bald alles wieder normal ist und die Schausteller hier wieder aufbauen können, denn die haben es gerade alles andere als leicht“, verrät er am Rande.

Die Hegemanns überbrücken diese denkwürdige Zeit auf ihre Weise. Mit viel Kreativität und Familiensinn. Denn dank der selbstgebauten Eisbar und der Eisbühne wird das Fußballspiel am Outdoor-TV schon zum echten Erlebnis. Und selbst auf den Karneval , der ja auch in diesem Jahr ausfällt, lässt sich da im Familienkreis anstoßen. Ob stehend oder im bequem Liegestuhl, der das Eisgarten-Ambiente vervollständigt. „Da lässt es sich aushalten“, gibt Susanne lachend zu. Sie hat für die Getränke gesorgt. Die Kühlung für die Kaltgetränke funktioniert in diesem Falle ganz automatisch. Der selbstkreierten Eisbar sei Dank.

Auch wenn das Arbeitsergebnis nicht von Dauer sein wird, „das Projekt hat auf jeden Fall Riesenspaß gemacht“, ist sich die Familie einig. Wiederholung nicht ausgeschlossen, wenn sich wintertechnisch die Gelegenheit ergibt. Oder um es musikalisch auszudrücken: „Mach es noch einmal…“