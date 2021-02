Fiffis Spuren im Schnee

Corona und der Schnee haben eins gemeinsam: Sie werden zu einem Brennglas, unter dem Probleme sichtbarer werden als sie es im üblichen Alltag sind. Kaum hat die weiße Pracht das Land überzogen, nehmen die Beschwerden über zurückgelassene Hinterlassenschaften von Hunden zu. Unappetitliche Bilder in sozialen Netzwerken inklusive. Kathrin Mühlenbäumer formuliert es dort so: „Was ist los mit leider viel zu vielen Hundebesitzern auf der Rue de Kack und den Nebenwegen? Überall Hinterlassenschaften. So etwas fällt auf uns alle zurück! Da sollen Kinder spielen können, gerade jetzt, wo wir so tollen Schnee haben. Was geht bloß in euch vor?“ Von einer beliebten Strecke berichtet Julia Feige: „Ich gehe jeden Tag mit meinen Kindern und unserem Hund die ‚Melkpattrunde‘ und wir müssen jedes Mal aufpassen, dass wir nicht in irgendwelche Häufchen treten. Es ist eine beliebte Gassistrecke, aber kann man nicht gerade dann mit einer Tüte die Hinterlassenschaften entfernen?! Aber die absolute Dreistigkeit ist, dass seit ein paar Wochen regelmäßig entlang der Bispingheide direkt vor beziehungsweise sogar auf den Grundstücken Häufchen liegen.“ Im Schnee ist alles nicht sichtbarer. „Gestern war es regelrecht ein Spießrutenlauf. Alle zwei Meter ein Haufen“, schreibt Nicole Wethkamp.

Einig sind sich die meisten Menschen darin, dass nicht der Hund das Problem ist. Ramon Bergelt formuliert es so: „Es gibt leider zu viele Besitzer denen es einfach egal ist. Und einsammeln und dann die Tüten einfach in die Umwelt werfen, ist auch nicht gerade einfallsreich. Es ist also reine Erziehung, nicht vom Hund sondern von dessen Besitzer!“

In der Diskussion in sozialen Netzwerken ist auch die Verwaltung angesprochen. Dort kennt Rolf Kehrenberg das Problem, seit er 1992 die Regie im Ordnungsamt übernommen hat. Er stellt klar, dass die Gemeinde nur zuständig ist, wenn der öffentliche Raum verunreinigt worden ist: „Es gibt viele Beschwerden, dass der Nachbarhund für sein Geschäft immer in den Vorgarten geht. Das müssen die Nachbarn untereinander klären.“

Die Idee, analog dem Knöllchenmann bei Falschparkern eine Aufsicht für Vierbeiner aus dem Aufkommen der Hundesteuer zu finanzieren, lehnt die Verwaltung ab. Schließlich seien Steuereinnahmen nicht an einen Zweck gebunden. Der Knöllchenmann habe schon einmal den Auftrag gehabt, auch auf die Hinterlassenschaft der Hunde zu achten. Das sei aber schwierig: „Wenn er beispielsweise bei Schwakes Pättken jemanden mit einem Hund sieht und 500 Meter hinterher geht, aber nichts passiert. Dafür ist die Zeit zu schade.“ Hundehalter müssten auf frischer Tat ertappt werden. Der einzige Weg sei, wenn Beschwerdeführer „Hund und Halter“ mit Namen benennen würden „Aber das macht wegen der guten Nachbarschaft niemand.“

Einen „Küddeldienst“ des Bauhofes gebe es nicht, informiert Kehrenberg. Insofern könne er auch niemanden schicken, der Hinterlassenschaften beseitige. Mehr Mülleimer und Tütchenspender aufzustellen gehe zwar, aber Tüten könne man auch beim Verlassen des Hauses einstecken. Und wer es wolle, finde auch einen Mülleimer.

Mit der Bitte für Verständnis zu werben, ging schon vorher diese Mail aus Davensberg in der Redaktion ein: „Bei uns in Davensberg gibt es immer noch Hundebesitzer, die nicht wissen, dass das große Geschäft ihrer Vierbeiner anschließend mitzunehmen ist. Vorgärten und gemeindliche Grünflächen an der Burgstraße werden immer wieder als Hundeklo benutzt. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern ist schon als reine Unverschämtheit anzusehen. Ich mache mein Geschäft auch nicht vor den Türen anderer. Gutheit wird auch noch bestraft.“