Nächtlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Ascheberg: Um 3.59 Uhr wurde sie zu einem Brand auf die A1 gerufen. „Dort war der Reifen eines Anhängers während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer hat hinter dem Rastplatz weißes Venn zwar noch halten und den Anhänger abkoppeln können, aber der Anhänger war nicht mehr zu retten“, berichtet Andreas Denker . Der stellvertretende Wehrführer war als Einsatzleiter vor Ort.

Brand Laster A 1 am morgen Foto: Feuerwehr

Das Löschen gestaltete sich schwierig, denn auf dem Anhänger war auch Kunststoff geladen. Die Feuerwehr setzte darum Schaum ein, um den Brand zu löschen. Vor Ort waren die Löschzüge aus Ascheberg und Herbern, später wurde auch noch ein Tanklöschfahrzeug aus Drensteinfurt angefordert. „Wir waren mit etwa 35 Feuerwehrleuten an der Einsatzstelle“, berichtet Denker.

Brand Laster A 1: Die Reste des Hängers Foto: Feuerwehr

Während der Löscharbeiten war die Autobahn 1 zuerst in beide Richtungen gesperrt. Mit dem Ende des Löschens wurde die Fahrbahn in Richtung Dortmund freigegeben, um 8.19 Uhr auch eine Spur in Richtung Münster. Der Berufsverkehr nach Münster musste sich am Morgen also andere Wege suchen.

Für den Abtransport des Anhängers wurde die Feuerwehr noch einmal gerufen, um den Brandschutz zu gewährleisten. Anschließend musste die Fahrbahn gereinigt werden. „Das kann noch einige Zeit dauern“, berichtete Polizeisprecher Andreas Bode am frühen Nachmittag. Die Polizei geht von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus.