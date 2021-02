Der lang ersehnte Radweg von Herbern nach Mersch wirft seine Schatten voraus. An den beiden ersten Tagen der Woche wurden dort Bäume und Sträucher entfernt, wo der Radweg demnächst herführen wird. Die Arbeiten verliefen planmäßig, so dass die gesperrten Straßen heute schon wieder Geschichte sind. Die Gemeinde ist dabei die Ausschreibung für den Bau des Radweges fertigzustellen. Die Submission ist für den Mai angedacht, so dass in der zweiten Jahreshälfte mit dem Bau begonnen werden kann.