Anfang November 2020 sind die letzten Schwimmer aus dem Becken des Herberner Hallenbades geklettert. Sie mussten es wegen des Lockdown-Lights verlassen. Seitdem gehört der Gebäudekomplex an der Altenhammstraße zu den „Lost Places“. Obwohl eine Momentaufnahme dagegen spricht. Denn aktuell schallt Radiomusik durch das Hallenbad. „Am Hubboden hat sich ein Problem ergeben. Das wird gerade repariert. Da passt es ausnahmsweise sogar, dass zurzeit niemand schwimmen darf“, berichtet Schwimmmeisterin Viola Stasch .

Fährt die Wernerin normalerweise an sieben Tagen nach Herbern, reduzierten sie die Badbesuche nach dem Lockdown auf zwei bis drei Stippvisiten in der Woche: „Wir haben kontrolliert, ob alles in Ordnung ist“, berichtet Stasch. Dazu gehörte der Blick ins Bad genauso wie der Gang in den Keller. Denn im Bad sah es viele Wochen so aus, als würde es am nächsten Tag los gehen. Deswegen gehörte das Messen des Chlorgehalts beispielsweise zu den Aufgaben der Schwimmmeisterin, die auch alle Zählerstände im Blick hatte. Eine Kollegin aus dem Team schaute nach der Funktion und Sauberkeit der Duschräume. Im Bad hatte alles seine Ordnung. Und die Schwimmmeisterin empfand es als Glück, die wegfallenden Stunden im Hallenbad als Helferin im Ordnungsdienst der Gemeinde leisten zu können.

Mehr Arbeit gab es als ein kleines Leck, das im Oktober entdeckt worden war, repariert werden sollte. „Da wurde schnell klar, dass der Schaden größer ist“, informiert Stasch, die das Wasser aus dem Becken abließ.

Nach der Reparatur wird Stasch nicht warten, bis wieder Schwimmer ins Band dürfen, sondern das Wasser wieder einlassen: „Wenn das trocken bleibt und die gewohnten Temperaturen nicht mehr da sind, können die Fliesen abplatzen“, fürchtet sie, dass es zu Schäden in dem Bad auf dem Jahr 1973 kommen kann. Insgesamt bewertet die Schwimmmeisterin den Zustand durch das ständige Kümmern der Gemeinde als gut. Ihre Entscheidung für Herbern aus dem Jahr 2014 hat sie nicht einen Tag bereut.

Natürlich gehen die Gedanken auch zur Rückkehr der Schwimmer. Technisch sollte bis dahin alles passen, ein Hygienekonzept gibt es aus dem Vorjahr, Erfahrungen auch und so sehnt Stasch den Tag herbei, an dem das Bad nicht mehr verlassen liegt.

Viele Gedanken kreisen darum, Kindern das Schwimmen beizubringen, weil das auf der Strecke geblieben ist: „Wir sind mit den Kindern im Becken und halten sie, wenn das nötig ist. Dort ist der Abstand nicht einzuhalten. Ich hoffe, dass es eine Lösung dafür gibt.“