Die zunächst durch die Firma Remondis abgesagte Biomüllabfuhr am Donnerstag (18. Februar) findet in der Gemeinde Ascheberg nun doch statt. Zumindest im Innenbereich ist aufgrund der steigenden Temperaturen eine halbwegs normale Abfuhr zu erwarten. Anwohner in Sackgassenbereichen und engen Straßen werden gebeten, die Mülltonne zur nächstgrößeren, besser geräumten Straße zu bringen. Aufgrund vermehrter Unfälle im Außenbereich wird dieser nur abgefahren, sofern es die Wetterverhältnisse zulassen. Sollte die Abfuhr nicht möglich sein, wird es einen Nachfuhrtermin für die Biomülltonne geben. Papier- und Wertstofftonnen, die bei den vergangenen Abfuhren nicht geleert werden konnten, können nicht nachgeleert werden. Die Gemeinde hat mit der Firma Remondis die Sonderregelung getroffen, dass bei der nächsten Abfuhr Mehrmengen in Kartons- oder Plastiksäcken zu den vollen Tonnen dazugestellt werden dürfen. Dafür können handelsübliche, stabile Plastiksäcke oder gelbe Säcke genutzt werden. Die Recyclinghöfe öffnen am Samstag (20. Februar) wieder wie gewohnt.