An der Hegemerstraße von der Südallee in Richtung Süden befinden sich 44 Buchen direkt neben dem Wirtschaftsweg, die in einem sehr schlechten vitalen Zustand sind, teilt die Verwaltung mit. Alle Bäume seien vom Brandkrustenpilz befallen, der das Holz nachhaltig schädige und zersetze. Die Schäden seien von der Straße aus schlecht zu erkennen. Ausgeprägte Schadensbilder seiens meistens von der Feldseite deutlich sichtbar. Die Standfestigkeit der Bäume ist aus Verwaltungssicht in einigen Fällen sehr stark gemindert. Daher mussten bereits vier Buchen gefällt werden. An weiteren Buchen wird in Kürze Totholz entfernt. Das Schadensbild wurde von einem unabhängigen Baumgutachter, der auch für die Gemeinde Ascheberg die Baumkontrollen durchführt, bestätigt. Sämtliche Buchen müssen in den nächsten Jahren gefällt werden. Entsprechende Nachpflanzungen werden durchgeführt.