Bürgermeister Thomas Stohldreier gibt den Startschuss fürs Carsharing am Rathaus: Ab sofort können Bürger ein Stadtteilauto am Rathaus ausleihen. Der Toyota Yaris kann von Kunden des Anbieters Stadtteilauto bequem übers Internet, per Telefon oder App gebucht werden.

Bürgermeister Thomas Stohldreier erklärt: „Ich freue mich sehr, dass wir nun mit dem Carsharing am Rathaus die Mobilitätsangebote in der Gemeinde erweitern und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.“ Stadtteilauto-Geschäftsführer Till Ammann hat den Aschebergern ein besonderes Geschenk mitgebracht: „Im gesamten Februar und März entfällt für alle Bürger die Aufnahmegebühr von 25 Euro. Bei entsprechender Nachfrage könnten wir uns vorstellen, das Angebot in Zukunft auch auf Herbern auszudehnen.“

Weitere Informationen zu den Konditionen sind im Internet zu finden unter stadtteilauto.com. Für Fragen und die Anmeldung ist Stadtteilauto telefonisch unter 0251/383230 oder per Mail an kontakt@stadtteilauto.com erreichbar.

Auch Unternehmen und Vereine können mit dem Carsharing-Fahrzeug ihren Fuhrpark flexibel und kostengünstig erweitern, so dass Beschäftigte oder Vereinsmitglieder stets mobil sind. Der Seniorenbeirat zählt beispielsweise zu den ersten Kunden. Karl-Heinz Bartsch, Vorsitzender des Seniorenbeirats, erklärt: „Ehrenamtliche können das Stadtteilauto zum Beispiel für die anstehenden Fahrten zum Impfzentrum nutzen.“ Ein Vorteil dabei: Das Carsharing-Fahrzeug ist Vollkasko versichert. Die Gemeindeverwaltung ist ebenfalls Kunde von Stadtteilauto und wird das Fahrzeug bei Bedarf für Dienstfahrten nutzen.

Ein weiteres Carsharing-Fahrzeug können Stadtteilauto-Kunden in Ascheberg auch beim Sozialwerk St. Georg an der Nordkirchener Straße ausleihen.