Jubiläumsfeier wird verschoben

Pro Ascheberg hat im Herbst 2020 noch gehofft, die Gewerbeschau „Go West“ durchführen zu können. Der Termin war extra auf den 17./18. April nach hinten verlegt worden, um den Menschen Hoffnung auf ein schönes Wochenende machen zu können. „Wir haben lange gehadert, aber es macht keinen Sinn, an den Plänen festzuhalten“, erklärt Daniela Klaas aus dem Vorbereitungsteam: „Wir organisieren die Gewerbeschau, um möglichst viele Leute in den Westen zu locken. Das geht in diesen Zeiten nicht. Es gibt dafür auch kein Hygienekonzept“, sagt Klaas. Zudem wäre es schwer vermittelbar, wenn rundherum alles abgesagt würde, man es im Ascheberger Westen aber versuche. Im Herbst soll über einen neuen Anlauf entschieden werden.Schon am 28. März hat Herbern Parat das Frühlingsfest im Dorf in den gemeindlichen Terminkalender eintragen lassen. Selbst, wenn der Lockdown nicht verlängert wird, fällt diese Start ins Jahr zum zweiten Mal in Folge aus. Der Verein ist gar nicht erst in die Planungen für das Frühlingsfest eingestiegen. Schon im vergangenen Jahr hatte er geplant, um dann absagen zu müssen.