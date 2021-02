Für einen Schwertransport sperrt die Autobahn Westfalen in der Nacht von Sonntag (21. Februar) auf Montag (22. Februar) die A1-Abfahrt Ascheberg in Fahrtrichtung Bremen. Um Rotorblätter auf dieser Strecke zu transportieren, müssen im Vorfeld die Schutzplanken demontiert werden. In den folgenden Nächten (22./23. Februar und 23./24. Februar) finden die Transporte statt. Je nach Ablauf der Arbeiten werden die Schutzplanken bereits in der Nacht zum Mittwoch (24. Februar) wieder montiert, alternativ nutzt die Autobahn Westfalen die darauf folgende Nacht (24./25. Februar) für die Montage. Die Sperrungen dauern jeweils von 22 bis 6 Uhr morgens. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Hamm-Bockum/Werne umgeleitet.