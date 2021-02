Keine Frage, die Anschrift „59387 Herbern“ auf einem Weihnachtsbrief ist unpräzise. Trotzdem dachte eine Münsteranerin an den Weihnachtstagen ihr freundlicher Gruß sei in Herbern angekommen. Schließlich hatte sie ihn am 16. Dezember 2020 abgeschickt. Deswegen wurden ihre Augen groß als sie Mitte Januar ihren Briefkasten leerte. Dort fand die Seniorin ihren Weihnachtsgruß nach Herbern als „unzustellbar“. Genau wie ihr ist des Postsprecher Rainer Ernzer ein Rätsel, warum der Brief nicht zugestellt worden ist. „Die korrekte Anschrift wäre natürlich 59387 Ascheberg-Herbern gewesen, aber der Brief hätte auch so zugestellt werden können.“ Normalerweise dürfe das System ihn nicht aussortieren und die Kollegen vor Ort würden sich so gut auskennen, dass der Weihnachtsgruß an der Bleiche in Herbern ankommen sollte.

Auf dem Weg von Münster nach Herbern läuft der Brief durch Briefzentren und dort erhält er auch einen Code. Für die Suche nach einer Antwort, warum der Bote den Gruß zurückgebracht hat, lässt sich der Postsprecher ein Bild des Briefes schicken. Denn dort war eben dieser Code aufgedruckt worden. Und das Ergebnis macht den Fall noch mysteriöser: „Wir haben einen Brief mit dem Code durchlaufen lassen. Das hat geklappt“, berichtet Ernzer. Die Konsequenz: „Wir können nicht sagen, woran es gelegen hat und uns nur bei den Beteiligten entschuldigen.“