Die Gemeinde Ascheberg erhält über 57.000 Euro Bundesmittel, um ihre Fahrradabstellanlage am Bahnhof zu erweitern. Der Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann freute sich vor Ort über den positiven Bescheid und sicherte Bürgermeister Thomas Stohldreier weiter seine Unterstützung zu, wenn die Gemeinde Fördertöpfe in Berlin anzapfen möchte. „Persönlich im Ministerium auf gute Projekte hinzuweisen, wirkt oft Wunder“, erklärte der CDU-Politiker.

An der Abstellanlage am Bahnhof ergab sich beim Besuch des Parlamentariers ein seltenes Bild: Einige Leezen-Stellplätze waren frei geblieben. „Wegen Corona sind derzeit weniger Pendler unterwegs, so dass die Fahrrad-Stellplätze nicht ausgelastet sind“, erklärte Stohldreier. Im regulären Betrieb würden die 100 Plätze im gesicherten Bereich jedoch stark nachgefragt, sie seien sogar überbucht – ein Zustand, den der Bürgermeister auch für die Zeit nach dem Lockdown wieder erwartet.

Deshalb soll eine zweite Etage neu eingezogen werden, um weitere 50 Abstellmöglichkeiten zu schaffen. „Die Bahnpendler schätzen es sehr, dass die Fahrradstellplätze abschließbar sind“, berichtete der Bürgermeister. Darüber hinaus wird die Zahl der frei zugänglichen Stellplätze von bisher 50 auf 100 verdoppelt, so dass diese unter anderem noch stärker von Touristen genutzt werden können. Der Bundeszuschuss deckt 70 Prozent der Gesamtkosten.

Nicht nur für ihren Bahnhof nutzt die Gemeinde Fördermittel aus Berlin und Düsseldorf. Auch der Ausbau der Ganztagsbetreuung oder die Digitalisierung der Schulen schreite mit Unterstützung des Bundes voran. „Die Geräte sind schnell gekommen, die Lehrer werden geschult“, erklärte Stohldreier.