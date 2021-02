„Ende Februar ist Schluss“. Christoph Hönig hat seinen letzten Arbeitstag fest im Blick. Nach 33 Jahren als Leiter der Musikschule Ascheberg wird er sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Wehmütig macht ihn das nicht. Denn nun hat er ausreichend Zeit, um seine Pläne in die Tat umzusetzen. „Klar schaut man an so einem Punkt schon mal zurück“, gesteht der 65-Jährige. Schließlich hat er zum Ende seines Berufslebens einiges zu rekapitulieren. „Höhepunkte in meiner Zeit hier sind für mich unter anderem die Musikfreizeiten in Schloss Gemen, die Rheinsbergfahrt, der „Karneval der Tiere“ 2013 oder auch das Musical „Ratzeputz“, das wir 1993 aufgeführt haben“, zählt er auf. Rheinsberg-Besuch war schön Doch es sind nicht nur die großen Veranstaltungen, die dem Musikschulleiter und Klavierlehrer im Gedächtnis bleiben werden. „Die musikalische Früherziehung für die Kleinsten war mir von Beginn an sehr wichtig“, erklärt er und schmunzelt: „Die erste Stunde, die ich 2004 übernommen habe, war sehr anstrengend. Ich habe einfach gehofft, dass wir sie alle unbeschadet überstehen“.