Ein 70-jähriger Kradfahrer befuhr am Sonntag (21. Februar) gegen 13 Uhr, die Nordick-Schliekstraße, aus Richtung Bockum-Hövel kommend, in Fahrtrichtung K 5. In einer Rechtskurve geriet der Kradfahrer, aus unbekanntem Grund, in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer 49-jährigen Radfahrerin aus Drensteinfurt, die mit ihrem Ehemann unterwegs war, heißt es in einer Pressenotiz der Polizei. Durch den Zusammenstoß wurde die 49-Jährige schwer verletzt, der Ehemann leicht. Der Kradfahrer blieb unverletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der Ehemann konnte vor Ortdirekt entlassen werden, heißt es abschließend.