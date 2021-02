Ein 30-jähriger Ascheberger befuhr mit seinem Scooter am Sonntag gegen 14.55 Uhr die Sandstraße in Ascheberg, als er Polizeibeamten auffiel. Der Scooter zeigte rein optisch bereits bauliche Veränderungen. So konnte augenscheinlich ein typischer Sportauspuff festgestellt werden. Der Mann gab im Laufe der Kontrolle zu, dass das Fahrzeug „frisiert“ und nun – wie in den Papieren angegeben – keine Mofa mehr sei. Es fahre so schnell, dass er einen entsprechenden Führerschein dafür besitzen müsse. Diesen habe er zugegeben nicht. Dem 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.