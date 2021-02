Stuten bringen zur Geburt eines Kindes: Der Stammtisch „De Doerbrakers“ zelebrierte das in den 1980er Jahren, wie dieses Foto zeigt. Die Stammtischbrüder zwängten sich in einen Anzug, kramten den Zylinder hervor und stiegen in die Holzschuhe. Von der Gaststätte Hillmann am Kirchplatz startete man hier, um Stammtischbruder Hans-Jürgen Czapla zur Geburt von Sohn Dennis zu gratulieren. Der Stuten hatte es durchaus in sich und war bestimmt als Grundlage geeignet, wenn es darum ging, das Kind pinkeln zu lassen, wie das heute nach der Geburt im Dorf üblich ist.