Die Offene Jugendarbeit Ascheberg (OJA) freut sich, alle Kids der Gemeinde Ascheberg, die mindestens sechs Jahre alt sind, am Dienstag (2. März) von 16 bis 17.30 Uhr zu einem virtuellen Erlebnis der besonderen Art einzuladen: dem Drei-Raum-Experiment. „Bisher haben wir uns in einem Online-Raum zu einem bestimmten Event mit den Kindern getroffenen. Das reicht uns jetzt nicht mehr“, schmunzelt Uta Kerckhoff.

„Wir möchten den Teilnehmern des „Drei-Raum-Experiments“ tatsächlich drei spannende Aktionen gleichzeitig anbieten, die entsprechend in drei verschiedenen Online-Räumen stattfinden. Die Kids können flexibel und selbstständig zwischen den Räumen und Aktionen wechseln“, erklärt Wencke Lemcken. Und Dirk Hermann ergänzt: „Die Kinder können zwischen einem Origami- Workshop, einem weiteren Zauber-Workshop und der „Jerusalema Dance Session“ wählen. Haben sie sich dann zum Beispiel beim Tanz-Workshop ausgepowert und möchten lieber wieder etwas Ruhigeres ausprobieren, wechseln sie einfach den Raum und sind sofort – schwups – mittendrin im Origami- Workshop. Allein das Wechseln der Räume ist schon ein großer Spaß“.

Die Kinder benötigen für die Teilnahme am „Drei-Raum-Experiment“ drei quadratische mindestens 15 mal 15 Zentimeter große Papierblätter sowie ein Streichholz, Tesafilm und eine Fünf- oder Zehn-Euro-Schein. Die Teilnahme ist kostenlos. Die OJA bittet um eine Anmeldung per Mail an Jz-Ascheberg@Jugendhilfe-Werne.de. Die Zugangsdaten werden rechtzeitig per Antwortmail verschickt.