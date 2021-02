Blühpaten müssen schnell sein

Artenvielfalt und Klimaschutz brauchen schnelle Erfolge und einen langen Atem. In diesem Spannungsfeld drohte der neue Nachhaltigkeits- und Mobilitätsausschuss sich bei seiner Premiere zu verzetteln. Am Dienstag standen in der Sporthalle Nordkirchener Straße aber letztlich drei Beschlüsse an, die genau das breite Spektrum abdecken.

Die Sofortmaßnahme geht auf eine Initiative von Hubertus Beckmann zurück. Er hatte Blühpatenschaften angeregt. Dabei stellen Landwirte Flächen zur Verfügung und Bürger übernehmen dort Patenschaften. Konkret wurde es, weil Dirk Schulze Pellengahr ( CDU ) versprach, wenn Ideengeber Beckmann sich ums Sponsoring kümmere, er die Flächen von Landwirten organisieren werde. Der Landwirt aus der Osterbauer konkretisierte: „Wenn es nachhaltig sein soll, brauche ich eine Fläche für fünf Jahre, um auch mehrjährige Pflanzen nutzen zu können. Wir reden dann über 1300 bis 1500 Euro pro Hektar.“ In der Sitzung zögerte Beckmann. Gegenüber der WN-Redaktion bekundete er seine Bereitschaft, mitzumachen. Wer eine Blühpatenschaft übernehmen will, darf sich bei Beckmann melden: 01 52/53 81 73 22. Weil die Frühjahrsbestellung ansteht, ist bei dem Thema Eile geboten.

„Blühstreifen sind noch keine Artenvielfalt. Wir müssen kompetente Leute heranholen, wenn wir weiterkommen wollen“, machte Beckmann aber auch klar, dass für mehr Nachhaltigkeit mehr Wissen eingeholt werden muss. Das forderte auch Heinz Wesselmann für die Grünen: „Ich würde es auch umfassender sehen. Das Klimaforum hat den Charme, dort so etwas unterzubringen. Es arbeitet parteiübergreifend und bindet viele Gruppen ein. Auch die Landwirtschaft, mit der wir im Konsens Lösungen finden müssen.“ Einstimmig erging der Auftrag an die Verwaltung, einen Experten einzuladen.

Dazu gab es Anregungen und Ideen, die am Abend nicht ausdiskutiert wurden, die aber nicht erst in Jahren umgesetzt werden können. Bernhard Kruckenbaum (CDU) sprach etwa an, dass Pflegekonzepte für Beete und Hecken auf gemeindeeigenen Flächen verändert werden sollten. Im Zusammenspiel mit dem Klimaforum, dessen Finanzspielraum auf Initiative der CDU bei den Etatberatungen um 30 000 Euro vergrößert wurde, wird der Ausschuss das Thema in den nächsten Sitzungen angehen.

Das Zusammenspiel mit einer „außerparlamentarischen Runde“ stößt bei der SPD nicht nur auf Gefallen. „Ich dachte, wir packen etwas an“, ging Birgit Homann die Runde durch einen Arbeitskreis zu weit. Noch gravierender sehen die Sozialdemokraten das beim Thema Mobilität. „Wir sollten der Mobilitätsarbeitskreis sein. Wir sind demokratisch gewählt. Das ist unsere Zuständigkeit. Die Notwenigkeit des Arbeitskreises ist nicht da“, sprach sich Christian Ley gegen eine Neuauflage des Arbeitskreises Mobilität aus. Das Festhalten den dem Gremium rechtfertigte Gisela Lamkowsky für die CDU so: „Der Arbeitskreis ist häufig vor Ort, er kann flexibel und schnell agieren. Und es sind dort schon praktische Möglichkeiten interfraktionell erarbeitet worden.“ Es würden in dem Arbeitskreis für sachgerechte Ausschuss-Entscheidungen gut vorgearbeitet.