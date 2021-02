Mit dem System wechselt auch der Träger

Vor 30 Jahren wurde gesät, am 15. April 1991 lugte das zarte Pflänzchen der Übermittagsbetreuung an der Lambertusschule Ascheberg aus dem Boden. Mal mitleidig belächelt. Oder von Unverständnis begleitet, denn „Kinder gehören nach der Schule nach Hause zu ihrer Familie.“ Die Pionierinnen um die Gründungsvorsitzende Irmgard Giesenkirchen und die erste Betreuerin Karin Engelhard mussten Durchhaltevermögen beweisen. Aber ihre Idee entwickelte sich schnell zu einem Instrument, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich machte. 2021 ist die ÜBM nicht mehr wegzudenken und doch gibt der Verein im Sommer sein Hauptanliegen auf. Mit dem Wechsel von der Übermittagsbetreuung der vergangenen 30 Jahre zur Offenen Ganztagsschule, die im Sommer über die Bühne gehen soll, wird der Verein seine bekannte Arbeit an der Schule aufgeben. „Die Gemeinde hat einen OGS-Träger für alle drei Grundschulstandort gesucht. Angesichts dessen, was wir gerade jetzt in der Corona-Zeit ehrenamtlich zu leisten haben, hätte wir uns um die Trägerschaft für unsere beiden Schulen beworben, aber Herbern mit zu übernehmen, ist uns nicht möglich“, berichtet die Vorsitzende Martina Eissa auf WN-Anfrage.

Dass jetzt der Schritt von der Übermittagsbetreuung zur Offenen Ganztagsschule vollzogen wird, ist für Eissa alternativlos: „Eine OGS wird pro Kind bezuschusst. Für einen Verein gibt es einen Sockelbetrag und Geld für eine Gruppe. Dabei ist egal, ob 20 oder 100 Kinder in der Gruppe sind. Daraus ergibt sich eine Finanzierungslücke, die zu groß geworden ist.“

Übermittagbetreuung Am 15. April 1991 begrüßt Karin Engelhardt sieben Kinder, die nach dem Unterricht in der Lambertusschule bleiben. Der Verein hinter der Aktion ist am 20. November 1990 gegründet worden. Vorsitzende und Motor des neuen Elternvereins ist Irmgard GiesenkirchenNach den Sommerferien 1998 startet eine kleine zehnköpfige Schülergruppe mit ihrer Erzieherin Ina Deichmann in der Grundschule Davensberg.Am 27. August 1998 lädt der Förderverein der Marienschule Herbern zu einem Infoabend ein. Das Interesse an einer Übermittagbetreuung ist groß. Am 23. September 1998 wird Elke Kroll zur Gründungsvorsitzenden gewählt. Nach den Herbstferien startet die Betreuung. ...

Um die Weichen in Richtung OGS zu stellen, hat die Gemeinde bei den Eltern schon das Interesse an dem Angebot abgefragt. Das Team der Übermittagsbetreuung, so Eissa, soll übernommen werden: „Kein Arbeitsplatz ist in Gefahr.“ Bei einem größeren Träger mit dem OGS-Modell ergebe sich für die Mitarbeiterinnen auch eine größere Sicherheit. Für die Gemeinde bestätigt Andrea Blanke das: „Der zukünftige Träger wird dazu verpflichtet, dem bisher in der Übermittagbetreuung eingesetzten Personal ein Übernahmeangebot zu unterbreiten.“

Offene Ganztagsschule Die Schulkonferenzen der Grundschulen haben beschlossen, dass zum Schuljahr 2021/2022 eine Offene Ganztagsschule eingerichtet werden soll.An beiden Grundschulstandorten gibt es Pläne für mehr Räume, die auch die Ganztagsbetreuung mit einschließt.Die Trägerschaft der Offenen Ganztagsschule ist in Zusammenarbeit mit den Grundschulleitungen vier Institutionen angeboten worden: AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen; Caritasverband für den Kreis Coesfeld; Mütterzentrum Beckum; St. Christophorus-Jugendhilfe Werne. Sie stellen sich am 4. März (Donnerstag) im Bildungs- und Kulturausschuss des Gemeinderates vor. ...

Auch wenn der ÜBM-Verein im Sommer seinen Hauptzweck verlieren wird, ist ans Auflösen nicht gedacht. Die Kleinkinderbetreuung bei Flüchtlingskindern könne weiter vom Verein erfolgen. Eissa kann sich auch Projekte vorstellen, bei denen der Verein sein Know How einbringt: „Wir könnten sogar mit der OGS zusammenarbeiten, weil wir Dinge dürfen, die der Einrichtung nicht möglich sind.“ Entschieden ist schon, dass in den Ferien die OGS die Ganztagsbetreuung übernehmen wird.