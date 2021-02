Trotz aller Sperren Kontakte halten

Die Stühle sind nummeriert. Und sie sind auseinandergezogen. Zwei Mikrofone strecken sich Richtung Decke und hinter einer Trennwand steht ganz für sich die Orgel. Das Bild hinsichtlich der Einrichtung in der evangelischen Gnadenkirche hat sich verändert. Da wo sonst Menschen in den Stuhlreihen sitzen und den Predigten lauschen, herrscht derzeit Leere.

Dennoch ist die Kirche „nicht total verwaist“, macht Pfarrerin Angelika Ludwig deutlich. So steht die Orgel beispielsweise nicht still. Zwei Mal in der Woche greift Organist Johannes Schütte in die Tasten. Und das aus einem ganz bestimmten Grund: „Weil sonst die Mäuse die Herrschaft übernehmen würden“, verrät Ludwig und ergänzt: „Das wird dann teuer.“ Denn mit den Kirchenmäusen hat sie schon ihre Erfahrungen gemacht. „Scheinbar schmeckt denen der Lederriemen, der zum Blasebalg führt, ganz gut“. Die kleinen unliebsamen Kirchengäste werden deshalb musikalisch vertrieben. Die Gäste, die gerngesehen sind, die dürfen aufgrund von Corona nicht in der Kirche Platz nehmen. Obwohl die kleine Kirche einem verlassenen Ort gleicht, ist der Arbeitsalltag der Pfarrerin alles andere als langweilig und reichlich gefüllt. „Zeit bleibt da kaum“, sagt die Geistliche. Denn neben all den dienstlichen Tätigkeiten gilt es ganz besonders für sie, Kreativität walten zu lassen und neue Horizonte zu erschließen. „Schließlich ist es gerade in dieser Pandemie wichtig, Kontakte zu unseren Gemeindemitgliedern zu halten.“ Das gilt für alle Altersgruppen. Wie es funktioniert? „Ganz einfach, die Technik macht’s möglich“. So beschreiten Ludwig und ihr Team digitale Wege. Per Zoom und App kommuniziert die Geistliche mit den Konfirmanden, diesen Weg nutzt sie auch, um Elternabende abzuhalten. Und da die gesamten Konfirmationen 2020 ausgefallen sind, stehen in diesem Jahr gleich die Konfirmationen für mehrere Gruppen an. „Zumindest die Konfirmation aus dem Vorjahr können wir nicht noch einmal verschieben.“ Die Koordination bedeutet einen großen Arbeitsaufwand, zumal nicht nur Ascheberg, sondern auch Drensteinfurt zu Angelika Ludwigs Arbeitsgebiet zählt. „Ja, die Arbeit war in den vergangenen Monaten wirklich ganz anders“, sagt Ludwig und lässt die Augen einmal über das Kirchengelände am Hoveloh schweifen. Ihr Blick bleibt kurz an dem weißen Zettel hängen, der dort an der Kirchentür heftet. „Lesegottesdienst zum Mitnehmen“ steht da in roten Buchstaben geschrieben. „Auch unsere älteren Gemeindemitglieder müssen wir mitnehmen“, sagt sie. Denn gerade dieser Altersgruppe fällt die Gesamtsituation besonders schwer. „Einsamkeit, ist da ein Stichwort“, so Ludwig. So bringen Ehrenamtliche den Lesegottesdienst zu älteren Menschen nach Hause, Gottesdienste „life“ gibt es via Video über die Homepage. „Das ersetzt zwar nicht den herkömmlichen Gottesdienst, aber wir können auf diese Weise wenigstens Kontakt halten“, macht Ludwig deutlich. Ihr ist das ein besonders wichtiges Anliegen, denn „die soziale Komponente gehört zum Christentum.“ Und ihren Beruf zählt sie da auch eher zu den Klassischen. „Die Begegnung mit den Menschen spielt dabei die Hauptrolle.“

In der efvangelischen Gnadenkirche ist es in Zeiten wie diesen eher ruhig. Dennoch klagt Pfarrerin Angelika Ludwig keineswegs über Langeweile in ihrem Arbeitsalltag. Hier ist Kreativität gefragt, um mit den Gemeindemitgliedern in Verbindung zu bleiben. Foto: Tina Nitsche

Corona hat bewirkt, dass auch sie viel Neuland betreten hat. „Alleine die gesamte Technik, wo jetzt auch Neuanschaffungen notwendig sind.“ Der Kostenapparat läuft weiter, wobei Kosten wie Strom beispielsweise vom Kirchenhaushalt gedeckt werden. Die diakonischen Einnahmen sind jedoch stark eingebrochen, der Bedarf an Diakoniemitteln hingegen gestiegen. „Da hat die Diakoniekasse echt gelitten.“ So schwer und so anders die Gesamtsituation auch ist, Angelika Ludwig will da keineswegs stöhnen. „Im Gegenteil, wir konnten in dieser Zeit viele neue digitale Möglichkeiten erschließen, die auch künftig, bei uns eine Rolle spielen werden.“ Will heißen, dann, wenn die Kirchentüren wieder geöffnet und die Stuhlreihen in der Gnadenkirche wieder besetzt sind.