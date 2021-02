Am Mittwoch wurde der neu gestaltete Parkplatz an der Amtswiese in Herbern fertiggestellt und offiziell freigegeben. Dort wurde an der Talstraße nun eine 450 Quadratmeter große Fläche gepflastert, wodurch 18 Pkw-Stellplätze und ein Parkplatz für mobilitätseingeschränkte Menschen entstanden sind. Außerdem wurden bereits Leitungen für zwei Ladesäulen für E-Fahrzeuge verlegt. Zuvor gab es an der Talstraße lediglich acht Parkplätze, die mit Parkscheibe zeitlich begrenzt nutzbar waren.

Bei den Bauarbeiten wurden auch unterirdische Versorgungsschächte für Strom, Trinkwasser und Abwasser unter der Pflaster- und Grünfläche angelegt. Somit kann der Parkplatz künftig als Vorplatz vor dem Schützenfestzelt genutzt werden. „Das ist ein tolles Beispiel dafür, wie gut Ideen umgesetzt werden können, wenn man schon frühzeitig miteinander darüber spricht“, freut sich Bürgermeister Thomas Stohldreier. „Das Projekt war ein echtes Gemeinschaftswerk mit den Bürgerschützen und dem Heimatverein.“ Die neuen Boule-Felder am Rande des Platzes sollen künftig als Treffpunkt im Ortskern dienen, sobald Freizeitsport in Gruppen wieder möglich ist.