Grünes Licht für neuen Ortskern

Das neue Gesicht des Ascheberger Ortskerns mit einem Hit-Markt, einem größeren Aldi und einer Rossmann-Drogeriefiliale rückt näher. Der Bau- und Planungsausschuss hat die Bauleitpläne am Donnerstag beraten und bei einer Gegenstimme dem Rat empfohlen, sie als Satzung zu beschließen. Nach langen Jahren des Planens und vielen Korrekturen wurden die Gebäudekomplexe nun so auf dem Gesamtareal angeordnet, dass die Ausschussmitglieder nur im Aldi-Umfeld Bauchschmerzen verspürten.

Maximilian Sandhowe stellte für die CDU das Grundsätzliche heraus: „Wir wollen die Voraussetzung für einen attraktiven Ortskern schaffen, wollen endlich wieder einen Drogeriemarkt. Den bekommen wir nur im Zusammenspiel mit Hit und einem moderneren Aldi.“ Der Discounter müsse modernisiert werden, um konkurrenzfähig zu bleiben: „Ein Umbau im Bestand wäre uns lieber gewesen, ist aber nicht durchsetzbar.“ Im Spannungsfeld, dem von Corona gebeuteltem Einzelhandel zu helfen und Anliegerinteressen zu berücksichtigen, habe Aldi schon Zugeständnisse gemacht. Mit dem Beschluss zu den Plänen dürfe das Bemühen, bessere Lösungen zu finden, nicht enden. Den Blick fürs Ganze hatte auch Elmar Hammwöhner (SPD): „Wir wollen einen Vollsortimenter im Ortskern und nicht auf der grünen Wiese. Es gelingt uns eine hervorragende Sache.“

Bauchschmerzen wegen des Aldi-Neubaus

Frank Holtrup (FWA) fand das Gesamtpaket gut und überzeugend, kritisierte aber, dass „wir zu lange daran festgehalten haben, es ganzheitlich fortzuführen. Mit dem Bau des Aldis sind wir Freien Wähler nicht einverstanden.“ Jochen Wismann (FDP) stimmte als einziges Ausschussmitglied gegen beide Pläne: „Es ist ein massiver Eingriff, dafür brauchen wir ein breites Verständnis. Die Mehrheit will das, aber wir haben auch Anliegerinteressen zu berücksichtigen.“ Die Abwägungen zu deren Eingaben seien nachvollziehbar. Der Weg dorthin aber nicht: „Wenn wir uns den Einwendern zwischendurch gewidmet hätten, hätte man Kompromisse finden können.“ Van Roje gab hier zu bedenken, dass Aldi schon Zugeständnisse gemacht und etwa Kühlaggregate nicht im Norden, sondern im Süden ansiedeln werde. Insgesamt habe man in einem Jahr etwa 80 Verfahren, bei denen sich fünf bis 30 Anlieger melden würden. Es sei leicht ausrechenbar, dass so etwas nicht machbar sei: „Mit den meisten Nachbarn haben wir aber trotzdem geredet.“

Heinz Wesselmann mahnte für die Grünen an, dass beim Gestalten des Umfeldes mit den Parkplätzen Versickerungsmöglichkeiten geschaffen werden müssten.

Bei beiden Plänen ging es um den Umgang mit den zahlreichen Einwendungen. Die Abwägungen, so van Roje, seien überzeugend. Widerspruch dazu gab es nicht einmal von Wismann, der zwei Mal dagegen stimmte.

Van Roje machte auch deutlich, dass Aldi in Gesprächen die Bereitschaft signalisiert habe, auf freiwilliger Basis Lösungen zu finden, mit denen die Nachbarn besser leben könnten: „Das kann ein Geben und Nehmen werden.“