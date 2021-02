Das Familienzentrum (FZ) Herbern geht einen vorsichtigen Schritt in Richtung „Normalität“: Der neue Flyer mit einem bunten Strauß an Veranstaltungen ist nun erschienen. Geplant sind – sofern die Pandemieentwicklung es zulässt – wieder Eltern-Kind-Aktionen, Infoabende und Beratungsangebote, außerdem gibt es wieder jede Menge Raum für Kreativität. Alles natürlich immer unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen.

So richtig aus sich „rausgehen“ und kreativ werden können die jungen Teilnehmer beim beliebten Angebot „Kreativer Tanz für Kinder zwischen drei und sechs Jahren“ mit Friederike Heinz von der Tanzwerkstatt Ruhmöller. Oder beim Nähen in Kooperation mit der VHS . Oder bei den „Kinder-Piano-Welten“ in Kooperation mit der Werner Musikschule Margarita. Ganz neu dabei sind Schlagzeugunterricht sowie ein Band-Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Auch Gitarrenunterricht gibt es in diesem Halbjahr wieder.

Manches musste im vergangenen Halbjahr ausfallen – zum Beispiel das Vater-Kind-Weihnachtsbacken, der Elternabend „Kinder sind wunderbar“ oder auch der Vater-Kind-Waldspaziergang mit dem NABU. Diese Angebote hat das FZ im neuen Flyer wieder aufgegriffen. Weil Plätzchen auch zu Ostern ganz fantastisch schmecken, wartet Ende März Hildegard Mika auf backfreudige Kinder und Väter, im Mai geht es dann zum Spaziergang in den Hiltruper Wald. Ebenfalls im Mai holt das FZ mit Dr. Hubertus von Schoenebeck den Elternabend „Kinder sind wunderbar“ nach. Außerdem gibt es wieder die Eltern-Baby-Gruppen, die Selbstbehauptung für Anfänger, einen Elternnachmittag „Kinder im Straßenverkehr“, Entspannung für Eltern und Kinder sowie die bewährten Beratungsangebote.

Ganz neu mit dabei sind die „Frühen Hilfen“, die jeweils einmal im Monat in der Kita St. Benedikt und in der Kita St. Hildegardis zu Gast sind. Die „Frühen Hilfen“ bieten ein Netzwerk an Unterstützung für junge oder werdende Eltern (mit Kindern bis zu drei Jahren), die sich in ihrer momentanen Lebenssituation z.B. überfordert oder allein fühlen.

Die Mutter-Kind-Kurberatung der Caritas findet ab sofort nicht mehr in den Räumen der Kita St. Hildegardis statt. Um noch besser auf Terminwünsche der Eltern eingehen zu können, vereinbart die Caritas individuelle Beratungsgespräche mit den Müttern.

Die passende Telefonnummer dazu und alle weiteren Informationen zu den Angeboten des Familienzentrums Herbern finden sich wie immer unter www.familienzentrum-herbern.de und in den Flyern, die ab sofort in den Kitas und an verschiedenen Stellen im Dorf ausliegen.