Die Tafel wird am Donnerstag (4. März) die Lebensmittelabgabe in Herbern wieder aufnehmen. Die Westerwinkel Apotheke unterstützt dabei mit FFP2 Masken für die Tafel.

Das Ausgabeteam der Tafel freut sich über die Ausstattung der Tafelkunden mit FFP2 Masken. Hanna Schlinge, zuständig im Vorstand der Tafel für die Ausgabe ergänzt: „Es ist nicht ganz einfach für uns, eine sichere Ausgabe unter Pandemiebedingungen zu gestalten. Die Ausstattung der Kunden und Helfer mit sicheren FFP2 Masken ist eine beruhigende Ergänzung.“ Susanne Wienzek, Apothekerin und Inhaberin der Westerwinkel Apotheke informiert: „Wir haben eine Verkaufsaktion mit dem Versprechen verbunden, je fünf verkauften FFP2 Masken eine FFP2 Maske der Tafel zu spenden. Gerade in einer Zeit wie dieser ist Tafelarbeit wichtig. Wir wollen die Ascheberger Tafel dabei unterstützen, die Ausgabe möglichst sicher zu gestalten. Und dabei ist eine Nase-Mund-Maske unerlässlich.“

Die Tafel öffnet zwar am Donnerstag wieder die Ausgabe, vorerst aber nur zweiwöchig. Einer der Gründe hierfür ist, dass so gut wie alle Helfer der Tafel schon allein wegen des Alters zu den Risikogruppen zählen und diese teilweise aufgrund der pandemischen Lage derzeit nicht zur Verfügung stehen. Hierzu hat die Tafel noch eine Bitte: wenn jemand insbesondere bei der Ausgabe in Herbern helfen und unterstützen möchte, ist er im Team willkommen. Unter www.ascheberger-tafel.de finden sie alle Kontaktmöglichkeiten.