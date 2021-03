Die Offene Jugendarbeit Ascheberg (OJA) hat „Experimente-Tüten“ neu im Programm. „In jeder der geheimnisvollen Papiertüten stecken alle notwendigen Materialien für ein interessantes Experiment für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren, das die Kids dann daheim – eventuell mit Hilfe ihrer Eltern – ausführen können“, erklärt OJA-Mitarbeiter Dirk Hermann. Die Eltern können die Tüten kostenlos und natürlich unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften bei der OJA abholen.Als Feedback wünschen sich die Mitarbeiter ein Bild des fertigen Experiments. Die ersten 20 Experimente-Tüten können am Mittwoch (10. März) zwischen 12 und 19 Uhr am Bürofenster an der Rückseite des Gebäudes „OJA im Burghof“ abgeholt werden. Pro Haushalt wird eine Tüte herausgegeben. Die OJA bittet um eine Anmeldung per Mail an JZ-Ascheberg@Jugendhilfe-Werne.de. Sollten sich mehr als 20 Familien an den Experimente-Tüten interessiert zeigen, entscheidet das Los.