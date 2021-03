Die erste coronakonforme Vergaberunde für das Wohnbaugebiet „Breilbusch“ ist im Februar über die Bühne gegangen. Es wurden 35 Bewerber angeschrieben und zum Aussuchen eines Grundstücks eingeladen. „Wir haben 27 Grundstücke zugeteilt“, informierte Fachbereichsleiter Klaus van Roje. Das Interesse an Grundstücken ist also nicht nur auf dem Papier hoch, sondern auch in der Realität. Die Gemeinde rechnet damit, dass die Häuslebauer im Mai starten können. Bis dahin soll die Erschließung abgeschlossen sein. Das Ende hat sich durch den Wintereinbruch im Februar etwas nach hinten verschoben.