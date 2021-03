Brautschau für die Ganztagsschule

Mit einer dreiwöchigen Ferienbetreuung wird sich der Verein für Übermittagsbetreuung an der Lambertusschule Ascheberg im Sommer nach 30 Jahren von der Grundschule verabschieden. Der Beginn des neuen Schuljahres soll in den drei Orten der Gemeinde Ascheberg auch Startpunkt für eine Offene Ganztagsschule sein. Unter ihr Dach schlüpfen alle Kinder aus Lambertus- und Marienschule. Vier Trägerkandidaten stellten sich am Donnerstagabend bei der ersten Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses in der Sporthalle an der Nordkirchener Straße und per Live­stream vor. Über die Vorträge wurde erst gesprochen, als die Kameras nach dreieinhalb Stunden ausgeschaltet waren und der nichtöffentliche Teil begonnen hatte. Dort wurde auch ein Beschlussvorschlag für den Rat erarbeitet. Er entscheidet am 16. März.

Bürgermeister Thomas Stohldreier nutzte die Gelegenheit, um den beiden ÜBM-Vereinen, die seit 30 Jahren in Ascheberg und seit 25 Jahren in Herbern tätig sind und deren Mitarbeiter als Zuschauer in der Halle waren, zu danken: „Sie haben eine ganze Generation betreut. Das ist eine beachtliche Leistung.“ Auch wegen Corona seien die Vereine auf die Gemeinde zugekommen, dass man einen geordneten Prozess zum Einrichten einer Offenen Ganztagsschule einleiten solle. Vor dem Hintergrund, dass 2025 der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz komme, sei es jetzt ein guter Zeitpunkt , mit der OGS zu beginnen. Sie bringe zusätzliche Lehrerstellen mit sich und sei eng mit den Schulen verzahnt. „Wir bekommen deutlich höhere Zuwendungen für noch mehr Personal“, informierte der Verwaltungschef, der in Everswinkel schon einmal mit dem Einrichten einer Offenen Ganztagsschule befasst war.

Mit Blick nach vorne erklärte Stohldreier: „Ich bin stolz darauf, dass wir vier sehr gute Interessen für die Zusammenarbeit gefunden haben.“ Die Kandidaten hatten die Gelegenheit sich jeweils zehn Minuten vorzustellen, um dann noch Fragen zu beantworten. Die Vorstellungszeit wurde teilweise deutlich überschritten, die Zahl der Fragen nahm im Laufe des langen Abends ab. Alle Kandidaten erhielten den Hinweis, dass ihnen das Ergebnis mitgeteilt werde.

Die vier Kandidaten AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen: Jan-Philipp Zimmermann und Melanie Swaczyna berichteten, dass man seit 15 Jahren in dem Bereich aktiv sei und 63 Trägerschaften übernommen habe. Die AWO sei auch in anderen Bereichen der Jugendhilfe aktiv, etwa Schulsozialarbeit und Schulbegleitung.Caritasverband für den Kreis Coesfeld: Andre Bußkamp und Anne Knispel präsentierten einen Träger, der über Tagespflege und Wohnheim in Ascheberg schon bekannt ist. Die Caritas trägt schon eine OGS in Dülmen und eine mit zwei Standorten in Dülmen.Mütterzentrum Beckum: Lisa Heese stellte den Verein, der aus einer Hausaufgabenbetreuung 1995 in Beckum hervorgegangen ist, vor. Aktuell sei er in 29 Grundschulen in den Kreisen Warendorf und Soest mit 2800 betreuten Kindern.St. Christophorus-Jugendhilfe Werne: Monika Fransmann und Christina Schmidt mussten die Jugendhilfe, die mit OJA, Schulsozialarbeit und Wohngruppen in der Gemeinde zu Hause ist, nicht mehr vorstellen. Selbstständigkeit der Kinder und Nachhaltigkeit waren wichtige Stichworte für die OGS-Arbeit. ...

Egal, wer den Zuschlag bekommt: Dem bisherigen Personal in den Übermittagsbetreuungen muss ein Übernahmeangebot vorgelegt werden. Alle Kandidaten haben Fort- und Weiterbildungen für das Personal im Programm, drei Kandidaten zahlen nach Tarif. Allen Bewerbern ist daran gelegen, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen, die Arbeit mit der Schule gut zu verzahnen und die Eltern auf unterschiedlichen Wegen mitzunehmen. Unterschiede gibt es in den Strukturen von offenen bis zu stark gruppenorientierten Tagesabläufen. Die Einen betreuen mehr, andere legen mehr Wert darauf, dass die Kinder sich aus eigenem Antrieb weiterentwickeln. Das Angebot reichte von der erfolgreichen „Schablone“ aus anderen Orten, die als Leitlinie taugt bis zum Vorschlag, bei der aktuellen ÜBI zu hospitieren, um die Arbeit dann weiterzuentwickeln. Wie weit sich die vier Vorstellungen mit den Konzepten der beiden Grundschulen decken und wie die Grundschulleiterinnen zu den Angeboten stehen, wurde nicht erörtert.

Kommentar: Im Fragen-Dickicht Und nun? Die Fragezeichen bei den Ausschussgästen im Livestream werden groß gewesensein. Wer wird denn nun Träger der OGS an den Ascheberger Grundschulen? Wann erfährt man es? Wie denken die Kommunalpolitiker über die Angebote? Wie die Schulleitungen? Wer dreieinhalb Stunden vor dem Bildschirm ausgeharrt hat, fragt sich auch, warum es eine Vorgabe für eine zehnminütige Präsentationsmöglichkeit gab, die bis zum vierfachen überschritten wurde. Das war keine Chancengleichheit mehr.Die Offene Ganztagsschule benötigt im Sommer einen guten Start. Die vielen Fragezeichen dürfen nicht bis dahin nachwirken. Gemeinderat und Bürgermeister haben es in der Hand. Machen sie es im Gemeinderat wie der Ausschuss und behandeln das Thema mit dem Stichwort „Vertragsangelegenheiten“ hinter verschlossenen Türen? Diese schwarze Box wird am Ende zu viel offen lassen sowie Spekulationen und Gerüchte nähren. Eine gut geführte öffentliche Diskussion zu den Inhalten wäre nicht nur für das Thema wichtig. Es wäre auch ein klares Zeichen, dass dem neuen Rat Transparenz wichtig ist. Schönes Wochenende! ...

Nach dem nichtöffentlichen Beschlussvorschlag ist am 16. März der Gemeinderat am Zug. Er wird die Angebote gewichten und entscheiden. Anschließend wird das Ergebnis mitgeteilt und die Elternarbeit gestartet. Denn der Schlüssel für einen guten Start sind zufriedene und gut informierte Eltern.