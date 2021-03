Wer rastet, der rostet. Das besagt ein altes deutsches Sprichwort. Es könnte auch maßgeschneidert sein. In diesem Fall für Klaus Bonkhoff. 84 Jahre jung ist er nun, und eines darf in seinem Leben nicht fehlen. „Ohne Arbeit geht es nicht“, gibt der Ascheberger lächelnd zu. Denn die hat ihn geprägt, und zu dem gemacht, was er heute ist. Schon im zarten Alter von 13 Jahren half er nach der Schule im elterlichen Schlachthaus. Beruflich folgte er dann der langjährigen Familientradition. Er erlernte den Beruf des Metzgers. Mit 23 Jahren absolvierte er erfolgreich seine Meisterprüfung und war damals der jüngste Meister in seinem Handwerk. Nun ist er 84 Jahre alt geworden.