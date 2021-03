Herbern -

In sozialen Netzwerken ist der singende Single auf dem Weg zum Kult-Kandidaten. Tobias Busch aus Herbern ist vor allen Dingen durch sein schrilles Shirt bei „Schwiegertochter gesucht“ aufgefallen. Ob am Sonntag bei RTL auch eine Frau fürs Leben zugeschaut hat, wird der 45-Jährige in den nächsten Wochen erfahren.