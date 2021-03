Kommunen arbeiten an Lösung

Beim Digitalisieren der Schulen ist die Gemeinde Ascheberg auf einem sehr guten Weg. Darüber sind sich Ratsfraktionen und Verwaltung einig, weil Ascheberg bei den Themen Glasfaser, WLAN und iPads in den Schulen viel weiter ist als andere Kommunen. Uneins war der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss darüber, wie der nächste Schritt aussehen soll. SPD und Grüne forderten eine Stelle für die Administration an Schulen zu schaffen.

Bürgermeister Thomas Stohldreier sprach von einer verwunderlichen Situation: „Ich habe zwei politische Anträge zum Aufstocken von Stellen. Das kenne ich so nicht.“ Er habe bei seinem Antritt gesagt, dass Stellen geschaffen werden müssten. Ein Grundstücks- und Gewerbeentwickler solle kommen. Die Fachgruppe 40 werde neu eingerichtet. Dazu würde ihm die interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen bei den passenden Themen gefallen. Aktuell sei vieles im Gespräch, es gebe im Haus viele Digitalisierungsrunden.

Für die Schulen machte Fachbereichsleiter Helmut Sunderhaus klar, dass man 2019 beim „Lernen im digitalen Wandel“ Bundesmittel bekommen habe. Sie seien an ein technisch pädagogisches Konzept, das von allen Beteiligten unterschrieben worden sei, gebunden. Dort sei der Lehrer der erste Ansprechpartner bei Fehlern. Durch das Glück, zwei Medienberater des Kreises an Ascheberger Schulen zu haben, würden Dinge tatsächlich über die Kollegien gelöst. Allerdings laufe die Fortbildung wegen Corona nicht: „An der Stelle hapert es.“ In der zweiten Stufe komme die Gemeinde bei der Systemwartung und -administration ins Spiel. Aktuell werde im Kreis Coesfeld nicht nur überlegt, bei der Schul IT interkommunal zusammen zu arbeiten. Es werde auch zusammengetragen, was in Schulen verbaut sei, um dann Probleme gemeinsam zu lösen. Hilfreich könnten Fördergelder sein, „die uns gerade vor die Füße geworfen werden“. Rund 42000 Euro dürften rund um geförderte iPads ausgegeben werden.

Darüber hinaus machte Sunderhaus klar, dass die Digitalisierung im Rathaus vorankomme. Für den Prozess werde überlegt, Server im Kreis Coesfeld selbst zu betreiben und nicht alles von Dienstleistern einzukaufen. Vieles sei im Fluss, in der nächsten Sitzung könne man bei der Frage, Personal oder interkommunale Zusammenarbeit, konkreter werden.

Jochen Wismann (FDP) sprach sich gegen ein „Aufblasen des Stellenplans“ aus. Die Hardware sei gut, in den Schulen hätten eher die Lehrer Nachholbedarf. Thomas Franzke (CDU) wollte dem Bürgermeister „nicht vorschreiben, wie er seine Verwaltung zu organisieren hat.“ Volker Müller-Middendorf (UWG) sah kein nachhaltiges Problem, dass eine Stelle rechtfertige.

Christian Ley beharrte aber auf dem SPD-Antrag: „Ich will wenigstens, dass geprüft wird.“ Das, so Maria Schulte-Loh (CDU), tue die Verwaltung schon. Dafür brauche es keines Antrags, aber noch ein bisschen Zeit. Der Antrag des SPD wurde mehrheitlich zurückgewiesen.

Die Genossen hatten auch einen Plan für die Personalentwicklung gefordert. Hier machte die Verwaltung deutlich, dass sie mit dem Umbau der Fachbereiche schon an der Arbeit sei. „Wir überlegen, Dinge abzugeben. Die Lohnabrechnung könnte so ein Fall sein, mit dem wir uns Freiräume schaffen“, erklärte Sunderhaus. Verwaltungsmitarbeiter bilde man selbst aus. Da sei man gut unterwegs. Probleme gebe es im Bereich der technischen Berufe: „Da ist der Markt leer gefegt.“ Bürgermeister Stohldreier ergänzte, dass die Verwaltung auf die Politik zukommen werde. Ley zog deswegen und „weil ich weiß, wie eine Abstimmung ausgeht“ den Antrag zurück.