Nach ambulanter Behandlung haben eine 19-Jährige aus Nordkirchen und ein 59-Jähriger aus dem Kreis Warendorf das Krankenhaus wieder verlassen können. Sie waren nach einem Zusammenstoß am Dienstag um 15.20 Uhr an der Altenhamm- und Münsterstraße ins Krankenhaus gebracht worden. Die Nordkirchenerin war beim Abbiegen in das Auto des 59-jährigen Vorfahrtsberechtigten gefahren.