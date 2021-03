Weniger Unfälle, weniger verunglückte Personen, aber wieder zwei Menschen, die im Straßenverkehr ihr Leben gelassen haben. Das geht aus der Unfallstatistik des Kreises Coesfeld für das vergangene Jahr hervor. Meldete die Polizei vor einem Jahr 58 Verunglückte, sind es 2020 sechs weniger. Neben zwei tödlich verletzten Personen wurden 24 Menschen schwer verletzt. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr (elf). Die beiden tödlichen Unfälle passierten beide im März, ein 55-jähriger Motorradfahrer starb in Nordick, ein 57-jähriger Autofahrer in Forsthövel. Die Polizei registrierte zwar einen Unfall mit Fahrrad-/Pedelec- oder E-Bike-Fahrer weniger (15 statt 16). Aber: Die Zahl der Schwerverletzten stieg von sechs auf zehn.

Mit insgesamt 95 meldepflichtigen Unfällen gehört das Corona-Jahr zu den unfallärmsten Jahren. Nur 2015 (94) und 2011 (93) ereigneten sich in der Gemeinde Ascheberg weniger Unfälle.

Kuriosum am Rande: Die Polizei meldete vor einem Jahr für 2019 genau 114 Unfälle, jetzt steht in der Spalte für das Vorjahr die Zahl 117. Die Unfallopfer haben aber abgenommen.