Für Pfützenhüpfer ist Regen unerlässlich. Als gestern der erste Spatenstich für den elften Ascheberger Kindergarten erfolgte, waren die Beteiligten froh, dass es zwar stürmisch, aber trocken war. Bürgermeister Thomas Stohldreier , Investor und Bauherr Heinrich Temmink , Stephanie Kißmann von der Jugendhilfe Werne und die künftige Leiterin Nadine Schieritz wurden mit dem Spaten direkt neben der Grashüpfer-Kita tätig. In etwa einem Jahr soll der Bau fertig sein.

Heinrich Temmink investiert bereits in die neunte Kita und hat rund 50 Kindergärten gebaut. „Es lohnt sich im Moment noch“, sagt er zum wirtschaftlichen Aspekts seines Engagements in Ascheberg. Weil er, Gemeinde und Träger sich vom Projekt nebenan kannten, ging es im Baugenehmigungsverfahren zügig voran. Temmink kann auf die gespiegelten Baupläne der „Grashüpfer“ zurückgreifen. „Die Fassade wird anders aussehen, nicht nur geklinkert sein“, erklärte Temming. Stephanie Kißmann von der Jugendhilfe Werne nickt dazu: „Auch wenn wir wie nebenan Träger sind, werden wir unterschiedliche Konzepte fahren. Es ist nicht alles gleich.“ Trotzdem baut man natürlich auf Synergien, etwa beim Betreuen in Randzeiten. Die elfte Kita wird früh nötig. Nadine Schieritz, die Leiterin der Pfützenhüpfer wird, hat sich schon in den Räumen an der Profilschule umgesehen. Dort wird die Erzieherin, die noch in Kamen arbeitet, mit 16 Steppkes im Sommer in eine „Kita auf Zeit“ starten. Das zeigt, wie dringend der elfte Kindergartenbau gebraucht wird. Bürgermeister Stohldreier sieht auch kein Ende des Zulaufs: „Wir bauen parallel zum Baugebiet Breilbusch. Von dort sind noch einige Kinder zu erwarten.“ Nach dem Umzug in das Gebäude, dessen Baustart gestern vollzogen wurde, werden die Pfützenhüpfer 60 bis 70 Kinder in vier Gruppen aufnehmen können.

Der Verwaltungschef erneuerte und konkretisierte zugleich das gemeindliche Versprechen, einen Weg vom Windmühlenweg zur Kita zu bauen: „Die Baufirma ist bereits beauftragt.“