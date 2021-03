Der DRK-Kreisverband Coesfeld richtet im Jochen-Klepper-Haus in Herbern ein Testzentrum ein ( WN berichteten). Jetzt stehen weitere Daten fest. Erstmals wird am Mittwoch (17. März) getestet werden. Das Angebot in Herbern ist am Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 13.30 Uhr zu erreichen. Am Dienstag und Mittwoch wird das Testzentrum jeweils von 14.30 bis 18.30 Uhr offen sein. Die Anmeldung erfolgt online über www.drk-teststationen.de oder über die DRK-Homepage www.drk-coe.de. Wer direkt zum Jochen-Klepper-Haus kommt, muss vor Ort einen Aufpreis zahlen.

In dem Testzentrum gibt es den einen kostenlosen Schnelltest pro Woche.