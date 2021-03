Ein Unbekannter rüttelte am Freitag von 19.30 bis 20.30 Uhr an der Kellertür eines Einfamilienhauses in Herbern „An der Rulle“. Dies hörte die anwesende 73-jährige Hauseigentümerin, ohne sich jedoch weitere Gedanken zu machen und knipste das Licht im Wohnzimmer an. Im Nachhinein fand sie einen ihrer Terrassenstühle an der Hauswand unter ihrem Wohnzimmerfenster vor. Diesen hatten die Täter dort platziert und versucht ihr Wohnzimmerfenster aufzuhebeln. Entsprechende Spuren am Fensterrahmen waren zu erkennen. Vermutlich ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab, als die Herbernerin das Licht im Wohnzimmer einschaltete. Ins Innere des Hauses gelangten die Täter nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 0 25 91/79 30 entgegen.