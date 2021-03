SPD Ascheberg beharrt auf Stellenzuwachs im Rathaus

Aus Sicht der SPD Ascheberg muss der zu verabschiedende Haushalt als Zukunftspaket für Ascheberg die starke Grundlage für die weitere positive Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde sein. Dafür habe Die Partei ihre Anliegen und Forderungen in den vergangenen Wochen deutlich gemacht, die sie eng mit dem neuen Etat verknüpfen.

Die Genossen fordern zukünftig mehr Gewicht auf wirklich ökologisch nachhaltige Veränderungen in der Gemeinde zu legen. Kleinere Klimaprojekte mit Beteiligungen von Bürgern seien wichtige kleine Bausteine, ersetzten aber keine durchdachte Gesamtstrategie. Das gleiche gelte für die Mobilität in der Gemeinde. Die angekündigte breite Befragung der Bürger zum Thema Mobilität müsse methodisch versiert und fachlich bestens aufgestellt sein und eine Qualität erreichen, die ein gutes Ergebnis als Basis für ein Gesamtkonzept liefere.

Ascheberg brauche weitere Schritte zur Stärkung der digitalen Infrastruktur an den Schulen, folglich einen Ausbau der personellen Ressourcen im Rathaus zur Betreuung von Netzwerk und Endgeräten.

Die anstehenden Investitionen und schon verabschiedeten Baumaßnahmen in den Schulen müssten gut vorbereitet und folgend möglichst zügig umgesetzt werden. Dafür brauche es eine weitere Stärkung im Bau- und Planungsbereich der Gemeindeverwaltung

Für die anstehende Offene Ganztagsschule müssten zukünftig die besten Räume geplant und gebaut werden. Schule habe sich lange zum Lebensort von Kindern entwickelt, der in seiner Ausgestaltung entsprechend gute Rahmenbedingungen für unsere Kinder brauche. Eine gute Betreuung im offenen Ganztag dürfe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, daher setzt sich die SPD für eine kostenfreie Betreuung, mindestens für die unteren Gehaltsgruppen ein. „Gerade die Kinder, in deren Familien es in Folge der Corona-Pandemie besonders schwer ist, brauchen einen unbeschwerten neuen Alltag und eine gute Betreuung. Ich frag mich, was für ein Menschenbild dahinter steckt, wenn der Anschein entsteht, dass über das Einkommen der Eltern der Zugang zur OGS gesteuert werden soll“, wundert sich Volker Brümmer , der Vorsitzende der Sozialdemokraten in Ascheberg, Im Kulturetat seien Mittel in ausreichender Höhe für den Neustart nach der Pandemie eingebracht worden um Kulturschaffende und Initiativen unter die Arme zu greifen. „Das ist für uns Sozialdemokraten eine Herzensangelegenheit!“, erklärt Brümmer. „Die Gemeinde wird wieder lebendig mit vielen kulturellen Veranstaltungen für Jung- und Alt sein!“

Die Sozialdemokraten seien fest davon überzeugt, dass eine starke Gemeinde eine starke Verwaltung brauche. Sie würden Bürgermeister Thomas Stohldreier weiter bei seinen Ideen der Stärkung und Weiterentwicklung der Verwaltung unterstützen. Dabei seien sie der klaren Auffassung, dass ein Bürgermeister und seine Verwaltung genügend Beinfreiheit gegenüber allen politischen Kräften haben sollten, um fachlich fundiert und unabhängig arbeiten zu können! „Wir halten an unserem Anliegen fest, auch personelle Ressourcen in der Verwaltung aufzustocken, um ein umfassendes Personalentwicklungskonzept zu erarbeiten: Unsere Gemeindeverwaltung soll für alle Fachkräfte noch attraktiver werden und genügend Bindungskraft für die Zukunft entwickeln!“, unterstreicht Christian Ley.