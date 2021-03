CDU-Vorschlag: Steuerfreiheit für Jagdhunde

Ein Hund auf zehn Ascheberger: So lässt sich die Zahl der gemeldeten Vierbeiner in der Gemeinde auf die Einwohner umrechnen. Corona hat zu zahlreichen Neuanmeldungen geführt. Im Fachausschuss wurde jetzt auch über die Struktur der Hundesteuer und die Hinterlassenschaften der Vierbeiner gesprochen.

Mit 1521 gemeldeten Hunden ist die Gemeinde Ascheberg in das Jahr 2019 gestartet. Bis zum 1. Januar 2020 wurden sieben Hunde neu angemeldet. Im Corona-Jahr verzeichnete das Steueramt ein Plus von 44 Hunden. In diesem Jahr sind schon 15 weitere Hunde gemeldet worden. 1587 Vierbeiner waren es Anfang März – ohne Vierbeiner, bei denen die Anmeldung bisher vergessen wurde.

Beim Thema Hinterlassenschaften auf Gehwegen, Straßen und Freiflächen lehnte Bürgermeister Thomas Stohldreier auf Nachfrage von Maria Schulte-Loh ( CDU ) eine zusätzlich 450-Euro-Kraft für die Kontrolle ab. Es werde eine neue Vollzeitstelle geschaffen, die sich auch dieser Problematik annehme. „Ich will aber keine falschen Erwartungen wecken“, verwies der Verwaltungschef auf die Schwierigkeiten einer Kontrolle. Erstmalige Verstöße werden mit einer Geldbuße von 50 Euro geahndet, Folgeverstöße mit höheren Geldbußen. „Wir setzen die Geldbuße so hoch an, weil es eine abschreckende Wirkung haben muss. Solche Verstöße sind nicht hinzunehmen“, erklärt Stohldreier auf Nachfrage.

Die CDU-Fraktion wünscht, dass die Hundesteuersatzung unter die Lupe genommen wird. Einerseits, so Fraktionssprecher Thomas Franzke , liege Ascheberg an der unteren Linie der verlangten Steuersummen. Geprüft hätte seine Fraktion gerne, ob für bissige Hunde eine höhere Steuer verlangt werden könne, wie es in anderen Kommunen der Fall sei. Weiter könne eine Sozialkomponente geprüft werden: „Wenn wir Hunde aus dem Tierheim steuerfrei stellen, könnte das günstiger sein als der Platz im Tierheim.“ Und für den Hund sei das auch die bessere Lösung. Schließlich, so Franzke, sei aus der Jägerschaft der Wunsch an die CDU herangetragen worden, Jagdhunde wegen ihres sozialen Nutzens steuerfrei zu stellen. „Wir sind offen für Input“, machte Franzke klar, dass der Antrag eher als Ausgangspunkt einer Diskussion, denn als fertiger Beschlussvorschlag zu sehen sei.

„Wir können uns an der Stelle anschließen, wenn es um die gefährlichen Hunde geht. Alle drumherum haben es getan", erklärte Volker Müller-Middendorf für die UWG. Schwierig sei es, die Dinge umzusetzen. Wie werde mit den Hunden im Bestand umgegangen? Zu vermeiden sei, das Menschen ihren Liebling abgeben müssten. Schwierig werde es, Hunde aus Heimen steuerfrei aufzunehmen. Zumindest Tiere aus dem Ausland würden auf dubiosen Wegen dorthin gelangen: „Das sehen wir kritisch.“ Schwer falle ihm das Thema Jagdhund. Klar sei, dass die Betroffenen dafür plädieren. Ob und wie hoch der soziale Nutzen sei, könne er nicht einschätzen. Auf jeden Fall brauche es vernünftige Kriterien, damit es keine Klientelpolitik werde.