Am 29. April (Donnerstag) werden wie jedes Jahr die Grabsteine auf den Friedhöfen in Ascheberg und Herbern überprüft. Bis zu diesem Termin sollten alle Nutzungsberechtigten der Grabstätten die Standfestigkeit ihrer Grabsteine prüfen und bei Bedarf notwendige Reparaturen durchführen. Für die Rasenpflegearbeiten ist es außerdem erforderlich, dass bis 1. April (Donnerstag) der gesamte Grabschmuck von den pflegefreien Grabstätten, also den anonymen und halbanonymen Urnengräbern sowie den halbanonymen Reihengräbern für Erdbestattungen entfernt wird.