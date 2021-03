Corona spornt die Kreativität beim Nähen an

Die Stoffteile klemmen zwischen Stichplatte und Nähfuß. Die Nadel senkt sich in den weißgemusterten Stoff. Leichtes Surren ertönt, als sie sich flink ihren Weg bahnt und dabei eine gliederartige Spur auf dem hellen Stoff hinterlässt. Gekonnt führt Marion K. die beiden Stoffhälften über die Stichplatte und lenkt sie so auch um einige Kurven. Ein kurzes Rattern noch, einmal vor, einmal zurück… der Nähfuß schwingt nach oben und die beiden Stoffhälften sind fein säuberlich miteinander verbunden. Ihre Form verrät, was da entstehen soll. Ein Ofenhandschuh. Oder anders ausgedrückt: Dackelige Küchenhelfer, wenn es nach dem Stoffdesign geht. Eine von vielen ungewöhnlichen Kreationen, die auf diese Weise entstanden sind. Nur eines eint all die Werke: Sie alle tragen das Prädikat „Selfmade“ und jedes für sich ist ein Unikat.

Diese kleine Rasselband bellt garantiert nicht. Wenn Marion nicht an der Nähmaschine sitzt, dann greift sie auch gerne mal zu in diesem Fall Häkelnadel und Wolle. Foto: Tina Nitsche

Die Corona-Zeit hat auch bei Marion K. die kreative Seite verstärkt gekitzelt. „Shoppen gehen ging nicht mehr, also war das auch mit der Kleidung so eine Sache. Und irgendwie musste man den Tagen außerdem eine neue Struktur geben“, sagt die Aschebergerin. Selbermachen ist für sie kein Fremdwort. Ob Holzarbeiten, stricken oder nun verstärkt nähen, mit all diesen Tätigkeiten betritt sie kein Neuland. Dennoch entwickelt sie sich ständig weiter. „Nähen habe ich bereits zu Schulzeiten und bei meiner Tante gelernt“, erzählt sie. Doch dann kamen viele Jahre, in denen die Nähmaschine schwieg. Erst als sie Dinge benötigte, die eher individueller Natur waren, wie zum Beispiel Artikel für die Jagd oder für die Hunde, da hat sie sich wieder näher mit dieser Tätigkeit auseinandergesetzt. „Anfangs habe ich da noch die Nähmaschine von der Mutter meines Lebensgefährten genutzt“, verrät sie.

Kissen in unterschiedlichsten Formen und Stoffen hat Marion auch gefertigt. Foto: Tina Nitsche

Ihr erklärter Leitsatz: „Das kann ja nicht so schwer sein“. Sie hat sich mit den Dingen, die entstehen sollten genau auseinandergesetzt. Hat Maß genommen, angefangen Zeichnungen zu machen, die als individuelles Schnittmuster gelten. Auch bei Google wurde sie fündig, wenn es darum ging, sich ein Bild zu machen. „Im heimischen Kleiderschrank habe ich beispielsweise einen coolen Pullover entdeckt“, erzählt sie. Diesen hat sie abgemalt, dann ein für sie passendes Schnittmuster entworfen und die Nähmaschine rattern lassen. „Natürlich habe ich da manchmal auch mit Unwegsamkeiten zu kämpfen, in diesen Momenten ist dann der Nahttrenner der beste Freund.“ Das jedoch sind dann auch die Augenblicke, in denen das Motto greift: „Gut Ding will Weile haben.“ Manchmal muss man nur ein wenig Abstand haben, um zur Lösung zu kommen. Nur eines kommt dabei für die Aschebergerin nicht in Frage: Aufgeben. „Denn dann kommt man nicht ans Ziel.“ Für sie bedeutet das Nähen auf der einen Seite Herausforderung, auf der anderen Seite aber auch Entspannung und Freude. Freude an Dingen, die da entstehen, die vorher nur als Idee in ihrem Kopf herumschwirrten.

Dackelige Helfer für die Küche, oder anders ausgedrückt: Ofenhandschuhe. Diese stellen schon eine Herausforderung dar, da hier mehrere Schichten an Stoffen verarbeitet werden müssen. Foto: Tina Nitsche

Mit dem Nähen alleine ist es nicht getan. Denn ohne Stoff läuft in diesem Fall nichts. Hier setzt sie auf nachhaltige und hochwertige Stoffe. Gerade für Dinge des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Brotkörbe, Hundekissen, Kleidung oder auch die Ofenhandschuhe. Werke, die es so nirgends zu kaufen gibt und die durch Individualität bestechen. Beim Design setzt sie auf Farben und Muster, die ihr gefallen. Tierische Designs sind nicht selten und sicherlich auch ihrer Vorliebe für die Fellnasen, mit denen sie lebt, geschuldet. Aus Stoffresten entstehen dann Kleinigkeiten. „Hier dieser kleine Hase“, weist sie auf ihr individuelles Nadelkissen im Hasenformat. Wenn sie eine Pause von der Nähmaschine braucht, dann strickt sie, „oder ich verschwinde im Holzlager und mache da Holzarbeiten.“ Sie hat ihren persönlichen Weg in der Corona Zeit gefunden. Einer, der mehr als kreativ ist und der die Nähmaschine zum Surren bringt.