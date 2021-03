Wenn die Gemeinde an den Ortsrändern oder in den Orten Bauleitplanken setzt, dann gibt es immer mehrere Beteiligte. In dem Bereich zwischen den Leitplanken soll etwas entstehen. Dort profitiert neben Häuslebauer oder Investor oft auch die Allgemeinheit. Kritisch begleitet werden solchen Prozesse von Nachbarn und Anliegern, die den Blick aufs Grüne verlieren oder plötzlich ein übergroßes, vielleicht auch lauteres Nachbargebäude neben ihrem Eigenheim stehen haben. In einem mehrstufigen Verfahren werden Meinungen von Behörden und Bürgern eingeholt. Alles wird zusammengetragen und abgewogen. Am Ende bewerten die Kommunalpolitiker, ob die Verwaltung alle Kritik und Vorschläge richtig bewertet hat. Wo es notwendig ist, wird das subjektive Empfinden durch Gutachten objektiviert. Nach Möglichkeit werden Sorgen im Verfahren selbst ausgeräumt. Rossmann kommt nur nach Ascheberg, wenn Hit und Aldi da sind Der Bebauungsplan „Ortskern West - Neu“ mit der notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans ist über mehrere Jahre mit Gutachten und umgesetzten Wünschen gewachsen.