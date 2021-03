Diese Stille, sie ist anders. Wohltuend. Anheimelnd. Entspannend. Ganz anders als die Stille draußen, die die Menschen nun aufgrund eines Virus seit einem Jahr begleitet. Eine Stille, die sie in einer Warteschleife verharren lässt. Ohne gewissen Ausgang. Ohne zu wissen, wohin sie führt. Krasser können die Gegensätze eigentlich nicht sein. Umso wohltuender war diese ganz besondere Stille am Freitagabend in der St. Lambertus Pfarrkirche in Ascheberg. Das Gotteshaus ist in warmes Licht getaucht. Hervorgerufen durch unzählige Kerzen, deren Flammen sanft hin und her flackern und die Blicke magisch anziehen.