Eine Messdienerfigur mit einem Palmstock in der Hand erinnert im Schaufenster-Museum des Heimathauses in Herbern an den Palmsonntag. Er wird in der katholischen Kirche auf besondere Weise gefeiert.

Mit dem Sonntag vor Ostern und gleichzeitig dem letzten Sonntag in der Fastenzeit beginnt die Karwoche. An diesem Sonntag wird an den Einzug Jesu in Jerusalem gedacht.

Zu Beginn des Gottesdienstes werden Palmzweige mit Weihwasser gesegnet. Dabei werden Palmbuschen oder Palmstöcke verwendet. Die Palmbuschen bestehen traditionell aus sieben Naturmaterialien: Weidenkätzchen, Buchsbaum, Wacholder, Stechpalme, Eibe, Zeder und Sadebaum. In Westfalen wird meist Buchsbaum verwendet. Zusammengebunden werden sie dann auf lange Stangen gesteckt. Nach der Messe nimmt man die geweihten Zweige mit nach Hause und steckt sie traditionell hinter ein Kruzifix über dem Türrahmen. Dies soll einen besonderen Schutz für das Haus und seine Bewohner bewirken. In manchen Häusern hing auch ein kleines Kreuz mit einem Weihwasserbehältnis. Eine kleine Auswahl dieser Kreuze kann man derzeit im Schaufenster-Museum des Heimathauses bewundern.

In den letzten Jahren traf man sich in Herbern zum Segnen der Palmstöcke vor dem Pfarrheim und zog anschließend mit einer kleinen Prozession rüber zur Kirche. Wer mehr über die alten Osterbräuche in Herbern wissen möchte, findet unter history-st-benedikt-herbern.de eine Zusammenstellung.