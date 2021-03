Die Offene Jugendarbeit Ascheberg hat während des Lockdowns einige digitale Angebote für Kinder und Jugendliche entwickelt. Sie sollen nun in den Osterferien gegen die Langeweile eingesetzt werden. Die Teilnahme an allen Aktionen ist kostenlos. Für einige Events müssen ein paar Dinge besorgt werden. Für alle Veranstaltungen melden sich Interessenten unter jz-ascheberg@jugendhilfe-werne.de an. Alle wichtigen Infos stehen dann in der Antwortmail.

Montag, 29. März, 15 bis 16.30 Uhr: „BINGO für Kids zwischen vier und sieben Jahren“. Bingofee Uta zieht verschiedene Bilder, und die Teilnehmer prüfen, ob sie auch ihrem Bingoschein sind. Die OJA verspricht tolle Preise, die direkt im Anschluss an den Bingo-Nachmittag nach Hause gebracht werden.

Dienstag, 30. März, 15 bis 16.30 Uhr: Das „Drei-Raum-Experiment“ für Kinder ab sechs Jahren.Die Kinder wechseln zwischen drei verschiedenen Online-Räumen mit der „Jerusalema Dance Session“, einem Origami- oder einem Zauber-Workshop.

Mittwoch, 31. März, 15 bis 17 Uhr: „Dirks kleines Backstudio“ für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.

Donnerstag, 1. April, „Experimente-Tüten“ für Kids zwischen fünf und zwölf Jahren. 20 kostenlose Experimente-Tüten können zwischen 12 und 19 Uhr am Bürofenster an der Rückseite des Gebäudes „OJA im Burghof“ (Konermannstraße) abgeholt werden. Sollten sich mehr als 20 Familien an den Experimente-Tüten interessiert zeigen, entscheidet das Los.

Dienstag, 6. April, 15 bis 16.30 Uhr: „BINGO für Kids zwischen sieben und zwölf Jahren“.

Mittwoch, 7. April, 15 bis 17 Uhr: „Dirks kleines Backstudio“ für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.